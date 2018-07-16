發哥論足／德尚帶法國隊行大運 射1進2場面醜陋又何妨

法國 隊今天在本屆世界盃冠軍決賽行大運，面對頑強的克羅埃西亞 ，在上半場僅一次射門卻進了兩個球，整場決賽下來攻防數據不如對手，反而以4比2實現了20年後第二度奪冠的事實，讓發哥想起了法國昔日失王普拉提尼說的一句話：「拿破崙曾說，若想取得戰役的勝利，必須同時擁有優秀的戰士和上佳的運氣。」這句話他當時是針對法國隊現任教練德尚 說的。而這結局正應驗了發哥常說的，贏球除靠實力外，沒有運氣還真別想笑擁冠軍金杯呢！

克羅埃西亞在開賽18分鐘就自行奉送一顆烏龍球，法國運氣實在太好，上半場只射門1次卻有2顆進球！ 美聯社

法國隊在世界盃爭霸賽迎擊克羅埃西亞隊之前，各方條件均占有優勢下即被廣泛看好，而一直與幸運相伴的主帥德尚，已被視為會第三位分別以球員和主帥身份在世界盃奪冠的人物。

因為德尚的足球運氣一直不差。他在1998年本土舉辦的世界盃上，曾以隊長隨隊奪取冠軍。如今在莫斯科，他又迎來了再次的圓夢。記得他在賽前記者會上就說：「我經常在正確的時間出現在正確的地點。」因為運氣好，法國媒體經常把他和幸運的藍貓相提並論。

德尚帶隊的走運，在這場爭霸賽的上半場又現靈驗，讓法國隊在莫斯科再度高唱馬賽進行曲，而他個人也成就了世界盃另一個傳奇人物。這場決賽中讓全球迷看到了反擊高效的是他與法國隊，場面醜陋也是他與法國隊，但無論怎樣，德尚的法國隊繼1998年後再一次站上了世界之巔，捧起了大力神杯。

德尚在球員時代贏過世界盃冠軍，20年後帶領球隊又拿下大力神盃，已經進入傳奇人物之林。 美聯社

對於德尚和他的法國隊來說，兩年前在本土舉行的歐洲國家杯，他們在爭霸賽0比1敗給葡萄牙隊而未能奪冠的打擊很傷。那場比賽法國隊控球占優（53%），射門（18次）、射正（7次）和角球（9個）幾乎是葡萄牙的兩倍，結果球隊最終在延長加時賽輸球了。

所以在本屆世界盃無論是準決賽面對比利時隊，還是決賽面對克羅埃西亞隊，法國隊不再一味迷信場上的控制，而是藉由高效的反擊一次次將對手擊倒在地。

爭霸賽的上半場前45分鐘裡，法國隊只有一次射門，就是格里茲曼在開賽38分主罰12碼罰球命中的那次，這是繼1990年的阿根廷隊與1994年的義大利之後，在世界盃決賽中第三支前半場比賽僅完成一射的隊伍。

法國隊上半場前45分鐘的唯一射門，就只有格里茲曼(左二)的12碼罰球。 美聯社

不過開賽18分鐘克國曼朱基奇送上烏龍大禮，讓法國隊也因此成為第一支在世界盃決賽完成一腳射門卻能取得兩個進球的幸運球隊。難怪賽後拉基提奇這樣說：「我們才是上半場踢得更好的球隊，我們一直在踢進攻的足球。」

如果踢攻勢足球能夠贏得冠軍，那麼法國隊在2016年就可以贏得歐洲國家杯。所以在榮譽面前，德尚在本屆世界盃上為球隊選擇了更務實，也較高效的踢法。根據 Opta 統計，法國隊的控球率是自1966年有記錄以來，在世界盃冠軍決賽球隊中奪冠球隊最低的，僅有39%。

法國在決賽戰役攻入前場30公尺的次數也比克羅埃西亞隊少25次，射門次數8比15，比克國少了幾乎一半，而將球攻至對方禁區的次數更是不足克羅埃西亞的三分之一，但最終結果卻是法國4比2贏了克羅埃西亞。

克羅埃西亞全場的攻勢遠比法國更為凌厲，但法國再次展現他們高效率的作戰能力，精準掌握進球時機。 美聯社

這是德尚連續兩次將法國隊帶入大賽的最後冠軍決賽。在2016年，他統率的法國隊在本土殺入決賽，可惜最後敗給葡萄牙隊，獲得亞軍。即便如此，幸運女神仍給了他機會：葡萄牙隊的頭號球星C羅上半場傷退。不過此後法國隊前鋒吉尼亞克射中門柱運勢逆轉，法國隊在延長加時賽最終飲恨葡萄牙腳下。

在本屆俄羅斯世界盃上，法國隊依然運氣不錯，在小組賽的對手中除了丹麥隊實力較強，另外兩支對手澳洲和秘魯隊都實力平平。在八強賽中，他們的對手烏拉圭隊頭號攻擊大將卡巴尼因傷缺戰，最終法國再次勝出。

法國隊能進軍決賽，主要一大成功因素在於穩固的防守。在最後四強球隊中，法國隊雖然坐擁鋒線上的兩位球星姆巴佩和格里茲曼，但是進球卻是最少的，在爭霸賽前，法國6場比賽僅僅進了10球，不如比利時的14球。不過他們失球是最少的，僅丟了4球，其中3球還是在對陣阿根廷的惡戰中單場丟的，另外一球是被澳洲隊踢進的12碼罰球。

本屆大賽一路踢來法國隊保守的功利足球風格也引來了很多批評，他們的四強準決賽對手比利時隊賽後就抨擊法國隊的「1比0主義」。不過，格里茲曼對此回應說：「如果我們獲得那顆星(世界盃奪冠後球衣上會多繡一顆星)，我不在乎我們踢得怎樣。」

法國隊球風保守，一路都是穩紮穩打，靠強大的防守過關斬將，最後終於能笑捧金盃。 美聯社

不過必須讚美一下法國隊的快速攻防轉換和致命一擊能力，這樣才能確保了他們在攻防數據不如對手的情況下，卻能一路高歌猛進直至登上世界之巔！誠如法國隊英雄們所說的：「2016年歐洲國家杯的眼淚已乾，那對我們是一個教訓。」

今天法國隊終於實現了二度奪冠的世界盃新史，不管場面醜陋也好，法國隊太走運也好，2018年世界盃的最後贏家，就是德尚帶領的法國隊，恭喜他們。