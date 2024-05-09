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批川普美國製造跳票 拜登：富士康設廠最終成騙局

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
2017年7月26日，美國前總統川普（左）和鴻海集團董事長郭台銘（中）共同宣布，鴻海富士康四年內將在美國威斯康辛州投100億美元，打造液晶顯示面板廠。法新社
2017年7月26日，美國前總統川普（左）和鴻海集團董事長郭台銘（中）共同宣布，鴻海富士康四年內將在美國威斯康辛州投100億美元，打造液晶顯示面板廠。法新社

美國總統拜登8日赴威斯康辛州競選造勢，宣布微軟投資33億美元建立人工智慧（AI）資料中心，前總統川普與富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘2018年在這裡動土；拜登諷刺，川普口中的世界第八大奇蹟永遠不會實現，富士康（Foxconn）最終成了一場騙局（con）。

拜登表示，川普當時承諾，富士康要投資100億美元，並創造1.3萬個就業機會，他們手持金鏟來這裡「挖了個洞」，然後自己就掉進去了。

拜登說，川普放言打造世界第八大奇蹟，結果是百戶人家的房屋被推平，浪費數億美元的稅金來許下一個不會實現的計畫，「富士康最終成了一場騙局。」

時間回到2018年，川普與郭台銘在威州動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資案。

鴻海規畫4年內投入百億美元，在拉辛郡（Racine County）蒙特普萊森（Mount Pleasant）打造液晶顯示面板（LCD）工廠，將創造3000個就業機會，並有潛力在未來帶動1.3萬個工作機會；作為回報，威州將提供30億美元的租稅補貼。

截至目前，鴻海在威州園區有4棟建築，分別是先進製造工廠、智慧製造中心、多功能建築，以及外型如球體狀的高效能運算與資料中心；富士康未如預期生產LCD面板，反而縮減原先的投資計畫。

富士康告訴美聯社，對威州投資已達10億美元，目前擁有千名員工。

拜登表示，傳說中的1.3萬個工作沒發生，威州還流失了逾千個工作機會。

拜登宣布，微軟將投資33億美元在這裡建造新的資料中心，預計會帶來2300個工作機會用以建設，接著雇用2000名員工投入運作。

拜登藉此抨擊川普，指川普許下很多承諾，跳票的比兌現的還多，拉辛郡們被川普拋諸腦後；拜登說，他會做出並信守承諾。

川普 拜登

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