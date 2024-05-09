快訊

快訊／涉網路簽賭！新北海山警分局6名員警遭檢調帶走調查

MLB／「看牙醫」騙走大谷6萬美元！水原一平認罪協議離奇內容曝光

內神通外鬼！大馬10億美元的金融汙點為何不敢追回？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握好天氣 母親節變天 賈新興：周日鋒面影響各地轉有雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天及周六午後山區有零星短暫陣雨。留意周日鋒面影響，各地轉有雨。本報資料照片
明天及周六午後山區有零星短暫陣雨。留意周日鋒面影響，各地轉有雨。本報資料照片

把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及周六午後山區有零星短暫陣雨。留意周日鋒面影響，各地轉有雨。

5月12日周日就是母親節，賈新興表示，周日受鋒面影響，西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東午後亦有局部短暫雨。周日傍晚起至下周一中午前，彰化以北有局部較大陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，宜花東亦有局部短暫雨。

至於近期是否有颱風生成？賈新興表示，周六至周日在菲律賓東南方外海，雖有3成至4成發展為熱帶性低氣壓的機率，但發展條件不佳。

賈新興表示，下周二新竹至嘉義間有局部短暫雨，午後新竹以南山區及宜花山區有局部短暫陣雨。下周三午後，新竹以南山區及宜花山區有局部短暫陣雨。下周四受華南雲系移入影響，彰化以北及宜蘭有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周四晚上至下周五早上高屏仍有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後山區及宜花有局部短暫雨。下周六午後，台中以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

彰化 新竹 賈新興

延伸閱讀

颱風訊號出現首颱「艾維尼」有望？氣象署：發展情況變數很大

梅雨何時開始？ 賈新興：5月下旬降雨轉偏多趨勢

1至4月沒颱風生成 賈新興：不算太異常

慎防大雷雨 賈新興：明天新竹至台中仍有局部雨

相關新聞

轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天大陸高壓挾乾空氣南下，各地轉晴朗穩...

好天氣只有3天、今注意空汙 周日起至下周降雨增多趨勢

今天各地都是多雲到晴天氣，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，東部雲量仍稍多且有零星短暫雨機會，各地山區午後有熱對流雲...

他在鎖骨上窩「摸到1粒硬硬的」 就醫竟是肺部長腫瘤

1名50歲男子在鎖骨上方摸到淋巴結，檢查竟發現肺部長腫瘤。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，他以前真的遇到不少肺癌...

把握好天氣 母親節變天 賈新興：周日鋒面影響各地轉有雨

把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及周六午後山區有零星短暫陣雨。留意周日鋒面影響，各...

非典型廉航／E190兩樣情！酷航高調引進新機 華信當年為何悄悄退役？

酷航（Scoot）高調引進亞太區少見的巴西航空工業公司E190-E2飛機，其實華信航空也曾在2007年引進過8架E190，直到2021年才結束載客。只是，有別於酷航的大張旗鼓，在台灣天空翱翔奉獻14年的華信E190，當年的退役前最後一趟載客飛行卻非常低調。同樣都是重要機隊，為何不同航空公司做法有天壤之別？

塞車又好想睡怎麼辦？試試這幾招「像潑一盆冷水」 瞬間提神

在疲勞的狀況下開車，會增加交通事故的風險，因此若是感到身體疲憊時，最好先休息一下，再重新出發。然而，有時也會碰到塞在車陣中動彈不得，讓人昏昏欲睡的情形。日本媒體「くるまのニュース」近來就分享，如果開車碰到想睡卻，又沒辦法立刻找到據點休息的時候，可以有哪些應對措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。