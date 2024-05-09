把握好天氣 母親節變天 賈新興：周日鋒面影響各地轉有雨

把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及周六午後山區有零星短暫陣雨。留意周日鋒面影響，各地轉有雨。

5月12日周日就是母親節，賈新興表示，周日受鋒面影響，西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東午後亦有局部短暫雨。周日傍晚起至下周一中午前，彰化以北有局部較大陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，宜花東亦有局部短暫雨。

至於近期是否有颱風生成？賈新興表示，周六至周日在菲律賓東南方外海，雖有3成至4成發展為熱帶性低氣壓的機率，但發展條件不佳。

賈新興表示，下周二新竹至嘉義間有局部短暫雨，午後新竹以南山區及宜花山區有局部短暫陣雨。下周三午後，新竹以南山區及宜花山區有局部短暫陣雨。下周四受華南雲系移入影響，彰化以北及宜蘭有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周四晚上至下周五早上高屏仍有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後山區及宜花有局部短暫雨。下周六午後，台中以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。