樂透般抽籤政策？彰化青年住宅挨批畫地自限 議員籲配合中央推社宅

彰化縣政府在伸港鄉推出只售不租的青年住宅，卻歷經4次流標，中央則力推只租不售的社會住宅，已陸續興建及規劃中，民進黨縣議員楊子賢今天質詢時，認為縣府堅持青年住宅是畫地自限，建議改弦易轍配合中央社宅政策；縣長王惠美答覆表示，彰化縣財政不如六都，原則上還是希望有自償方案的青年住宅，但不管是青年住宅或是社會住宅，縣府都會持續努力。

彰化縣政府推出的伸港青年住宅，因物價上漲、變更設計等因素，歷經四次流標，後來發現必須辦理地目變更，否則無法興建青宅，最近才由縣長王惠美拜會行政院副院長鄭文燦後，同意7成做青宅、3成社宅才解套，不過，縣府另推員林青年住宅，預定下半年動工，和美、溪湖也都找到土地規劃中。

至於中央推的社會住宅，目前彰化市「學士安居」正興建中，員林市社會住宅「靜修好室」預計今年11月動工，另和美「德美好室」、員林市第二處社宅及溪湖鎮「溪湖好室」籌畫中。

楊子賢指出，縣府的青年住宅政策，唯一優勢是土地成本便宜，因為都是公家土地，不用像私人企業將購地成本轉化給買房者，這樣的政策邏輯是錯誤的，因為公有地只會越來越稀缺，青宅不該是一次性的，像是樂透一般抽籤的政策。

楊子賢表示，政府住宅政策應該有清楚的扶助年輕人、照顧弱勢的核心價值，導入更多的社服培力資源，譬如日照中心、托嬰中心構成完整的服務面向，盡可能「多接住一些」年輕人，因此只租不售的社會住宅，才是縣府應該將公款花在刀口上的正確方向。

楊子賢希望縣府徹底檢討彰化縣的住宅政策總路線，可以召開公聽會、說明會、研討會各種形式，邀集專家學者與彰化青年，不要純粹為了政績而故步自封，慎重考慮將住宅政策改弦易轍，照顧真的需要受到照顧的彰化縣民。

王惠美縣長答覆表示，青年住宅與社會住宅並不衝突，彰化縣財政不如六都，所以，原則上還是希望有自償方案的青年住宅，住宅賣掉後，也能有經費進來，讓年輕人留彰化的同時，繼續後面仍有財源不斷地投資，而不是由縣政府挹注一次性經費僅照顧少數族群。

王惠美指出，中南部大部分人的觀念還是在於「有土斯有財」，中央這幾年推動社會住宅，只租不售，當然如果縣府財政越來越好的話，是可以考慮投資社會住宅，不過，縣府目前推動的青年住宅，採只售不租，不管是青年住宅或是社會住宅，縣府會持續努力。

民進黨議員賴清美關心伸港青宅還建得下去嗎？縣府青年發展處長黃金樺表示會持續推動；國民黨縣議員劉惠娟則批評中央，彰化推青宅就推社宅拚館，要求縣府一定要把青年住宅建起來，不要讓青年等到中年。