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起落架故障！FedEx貨機「機頭朝地」迫降土耳其 驚險畫面曝
土耳其交通部官員表示，聯邦快遞（FedEx）一架波音767貨機8日在沒有打開起落架的狀況下，降落在伊斯坦堡機場。現場影片顯示，飛機降落跑道後機頭朝下，冒出火光，所幸最後成功著陸，無人受傷。
社群媒體上的一段影片顯示，該架飛機在抵達跑道後機頭朝下，在觸地後火花四濺。
土耳其國家通訊社報導，該架飛機由巴黎戴高樂機場飛往伊斯坦堡，並通知機場塔台其起落架未能打開，最終在塔台的指導下降落。
目前尚不清楚起落架打不開的原因，機場救援隊和消防隊於飛機著陸前緊急出動，事件中無人受傷。波音公司表示將完全配合當局調查。
涉事飛機為機齡近10年的波音767貨機，這是最常見的貨機之一，也是1980年代開始使用的波音767飛機家族中的一種。
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