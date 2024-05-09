快訊

快訊／涉網路簽賭！新北海山警分局6名員警遭檢調帶走調查

MLB／「看牙醫」騙走大谷6萬美元！水原一平認罪協議離奇內容曝光

內神通外鬼！大馬10億美元的金融汙點為何不敢追回？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

起落架故障！FedEx貨機「機頭朝地」迫降土耳其 驚險畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
聯邦快遞（FedEx）一架波音767貨機8日在沒有打開起落架的狀況下，降落伊斯坦堡機場。路透
聯邦快遞（FedEx）一架波音767貨機8日在沒有打開起落架的狀況下，降落伊斯坦堡機場。路透

土耳其交通部官員表示，聯邦快遞（FedEx）一架波音767貨機8日在沒有打開起落架的狀況下，降落在伊斯坦堡機場。現場影片顯示，飛機降落跑道後機頭朝下，冒出火光，所幸最後成功著陸，無人受傷。

社群媒體上的一段影片顯示，該架飛機在抵達跑道後機頭朝下，在觸地後火花四濺。

土耳其國家通訊社報導，該架飛機由巴黎戴高樂機場飛往伊斯坦堡，並通知機場塔台其起落架未能打開，最終在塔台的指導下降落。

目前尚不清楚起落架打不開的原因，機場救援隊和消防隊於飛機著陸前緊急出動，事件中無人受傷。波音公司表示將完全配合當局調查。

涉事飛機為機齡近10年的波音767貨機，這是最常見的貨機之一，也是1980年代開始使用的波音767飛機家族中的一種。

伊斯坦堡 機場 波音

延伸閱讀

波音星際飛機火箭須維修 首次載人飛行延至5/17

好讀周報／別喝飛機上的茶、咖啡？專家：冷熱水都會殺菌

好讀周報／飛機如何接收Wi-Fi？機上廁所是靠「這原理」沖馬桶

外勞下飛機就逃逸 廠商等待期3個月才能雇工大吐苦水

相關新聞

起落架故障！FedEx貨機「機頭朝地」迫降土耳其 驚險畫面曝

土耳其交通部官員表示，聯邦快遞（FedEx）一架波音767貨機8日在沒有打開起落架的狀況下，降落在伊斯坦堡機場。現場影片...

奧運聖火經12天航行終登陸法國！15萬人塞爆馬賽港口見證

奧運聖火搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）從希臘出發，歷經12天航行，於8日抵達法國馬賽港（Marseill...

巴西南大河州再遭暴雨襲擊 災區雪上加霜

巴西氣象部門今天指出，近幾週發生洪患的南大河州再遭暴雨襲擊，未來幾天除了強降雨之外，還可能發生強風和閃電，讓受災地區雪上...

泰國大麻政策大轉彎 總理：年底前重新列為毒品

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天表示，年底前將重新把大麻列為毒品。泰國是亞洲首批將娛樂用大麻除罪化的...

東京學曼谷推搭船上班失敗收場 首爾寧虧80億韓元也要做

泰國曼谷塞車舉世聞名，利用湄南河水上交通船紓解交通的點子激發其他城市的靈感。南韓首爾市將於10月推漢江水上巴士，預估2030年載客量可能增至250萬人。然而去年日本東京開通的通勤船不見成效，曼谷經驗在其他城市似乎難以複製。...

美菲軍演 擊沉菲除役陸製艦

美國、菲律賓四月起舉行「肩並肩」年度軍演。法新社引述官員報導，美菲兩軍八日在台灣以南約四百公里的菲國北伊羅科斯省佬沃市附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。