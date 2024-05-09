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人生如電影…單親媽獨力扶養3子吐辛酸血淚 曾鬼門關前走一回

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
現在的麥福金女士（右二）過得很幸福，她很感謝生命中遇到的貴人，現在以同樣助人的心情去回饋社會。圖／麥福金提供
現在的麥福金女士（右二）過得很幸福，她很感謝生命中遇到的貴人，現在以同樣助人的心情去回饋社會。圖／麥福金提供

麥福金女士是今年唯一由原住民單位推薦獲選的宜蘭模範母親，她父親早逝，離婚後單親獨力扶養3個孩子，她因工作太操勞，健康亮紅燈，腫瘤手術後從鬼門關前被救回來，嘗盡人生悲歡離合，自嘲其辛酸血淚足以拍成電影。人生關關難過關關過，如今很感恩一路上幫助過她的貴人。

縣政府今年表揚14位模範母親，麥福金是由大同鄉縣議員孫湯玉惠推薦榮獲表揚，現年65歲的她目前擔任宜蘭縣長青協會理事長，濟弱扶傾、熱心地方事務，從她談笑風聲中很難想像其大半輩子的人生竟是如此艱辛。

原本台東人的麥福金說，因父親走得早，她跟著繼父來宜蘭，20歲結婚，婚後發現另一半酗酒習性，兩人分開後，她照顧3個孩子。從未拿過鋤頭的她，如何能夠幹粗活？她告訴自己，沒有體力，可以靠腦力賺錢，發願要好好扶育子女，更要讓他們正常成長不受創傷。

一切從無到有，麥福金從成衣廠進貨，成衣加工規模愈做愈大，擁有30幾名員工。有一天，她突然覺得累了，決定結束加工，成衣廠商把所有的帳都結清交付給她，就在隔年，台灣爆發成衣廠出走大陸，很多下游加工廠拿不到錢，而她幸運躲過。

掙了些錢，她有能力去從事蔬菜大盤買賣，從大同鄉山區購買蔬菜運到中南部販售，但農作「看天吃飯」，有次颱風來襲，她為了搶收，颱風來襲前大半夜，不顧家人阻攔，一個人開車衝上山，半路落石砸車頭凹了一塊，她不要命似的繼續開。

到了菜區帶工人動手砍菜裝車，原計畫出2輛菜車，又多裝1車，終於順利運下山，避免災損。她說，「好奇怪咧，別人同時間只砍了半輛車的菜」，她如何神速裝了3車？自己也訝異。

工作太過操勞，前後經歷3次淋巴腫瘤與1次卵巢腫瘤手術。第二次淋巴腫瘤手術時最危險，花蓮某家醫院的醫師評估只有10%成功率。她心有不甘告訴老天爺：兒女尚未嫁娶，若真的過不了這關，「我一定跟你拚命」。

經人介紹到署立宜蘭醫院，幸運找到一位非常細心的羅世薰外科醫師為她開刀。但她永遠忘不了，開刀前，就讀護專的大女兒背對她啜泣，丈夫向醫師下跪請求救她。情況似乎不對勁！她告訴自己一定要堅強撐過，所幸最後手術成功。

「我很感謝生命中遇到的貴人」，麥福金珍惜生命，現在用心回饋幫助陷入困境的人，生命中的淬煉，讓她擁有更堅強的毅力與更溫暖的心去服務大家、造福社會。

麥福金女士榮獲宜蘭模範母親，笑說自己的人生經歷，可以寫成故事。圖／麥福金提供
麥福金女士榮獲宜蘭模範母親，笑說自己的人生經歷，可以寫成故事。圖／麥福金提供

宜蘭 手術 模範母親 腫瘤

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