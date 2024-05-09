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公婆愛拾荒媳崩潰！整理師教說這句「金孫沒空間」馬上收乾淨

方智出版／ 文‧Phyllis
圖為斷捨離示意圖。圖/ingimage
圖為斷捨離示意圖。圖/ingimage

公婆喜歡從外面撿別人不要的東西回來，別人的二手用品也在收，總說有天會用到。我該怎麼辦？

你有斷捨離的理由，同樣的，他們也有拾荒和收集二手貨的理由，我的推論如下：

一、 他們的價值觀是「勤儉節約」，珍惜物資是體現這種價值觀的具體做法，而這麼做能讓他們自我感覺良好。

二、 他們有強烈的匱乏感，害怕失去已經擁有的，同時又認為自己擁有的比想要的還少，所以物品再多也得不到滿足。

三、 他們退休後逐漸喪失自信，害怕未來沒有足夠的金錢購買物資，而收集物品能為他們帶來安全感。

四、 他們的需求層次較低，滿足點是「生存」，東西堪用即可，好不好用、乾不乾淨、居住環境是否因此變差，不在考量之列。

五、 他們老了之後想做好事、積功德，於是住家變成了物資轉運站，希望物品可以轉贈給某個有需要的人。

六、 他們的滿足點一致，而且拾荒和收集二手貨是兩人能共同參與的活動，說不定他們從中得到了你不明白的樂趣呢！

會樂此不疲，表示這麼做對他們而言利大於弊。你的滿足點可能是「舒適」和「尊重」，你認為他們破壞居住品質，某種程度上是不尊重其他的同住者，所以期待他們能夠改變。如果你是這麼想的，我完全理解。但誠如第一章所述，一件事情必須對他們夠重要，而且他們有信心可以改變，他們才會願意改變。

在這個簡短的提問中，我看不到讓他們改變的動機。假使房子是他們所有，他們更是愛怎麼住就怎麼住，除非有天災、人禍、疾病、意外、死亡等外部驅力，否則晚輩跟他們商量的著力點很小。所以你可以怎麼辦呢？看你圖的是什麼囉！

一、 圖一個安全與歸屬：

你在婚前想必知道公婆家的環境如何，但你還是願意搬進去；或者公婆是後來才變成這樣的，但你還是沒搬出去。這意味著你對「安全」（穩定）和「歸屬感」的需求大於「尊重」和「美感」，而你也試圖長期地配合並融入他們。既然如此，他們又何必改變呢？

二、 圖一個免費住所：

你不想跟公婆同住，但礙於買不起房，或是不想付租金和小孩的保母費，於是被先生成功勸說，自願住進了夫家。你得到了你想要的，而接受糟糕的屋況就是代價。世上鮮有不必付出代價的事。你住進別人家裡，卻期待屋主為你改變，我只能說有機會，但機率極低。我向來建議打「金孫牌」，就是因為金孫和公婆至少有血緣關係，他們願意為金孫改變的動機會高一些些。

三、 圖一個不被講話：

或許你會說，我是因為公婆年紀大了需要照顧，才被先生說服了搬進夫家的，不然親戚會說我們不孝。既然不被講話的重要性高過你對居住品質的嚮往，與先生的情感連結也高過你對其他需求的渴望，那麼，「求仁而得仁，又何怨？」不過公婆能四處拾荒、收集二手貨，表示他們身體不差。可以的話，住在附近就近照顧，但保有各自的生活空間會是比較好的選擇。

如果你仍想賭賭看那極低的機率，不妨試著展開「非暴力溝通」，以下是對話範例：

一、 觀察且如實陳述：

「爸、媽，家裡二十五坪住了四個大人、兩個小孩。三個房間有一間是儲物間，裡面的東西已經蔓延到走道上了，連門都關不上。小孩目前跟我們睡，但是他們明年就要上小學了，會需要獨立的房間。」

二、 表達你的感受：

「家裡生不出小孩房讓我覺得很困擾、很無助。」
(本文摘錄自《當整理卡關時：獨居、同住都能實踐的零雜物生活》，方智出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《當整理卡關時：獨居、同住都能實踐的零雜物生活》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

三、 認清自己的需要：

「東西越來越多，我有點難過，我原本期待可以跟小孩分房睡，不用四個人擠一間的。」

四、 表達明確的請求：

「我希望你們同意把儲物間清出來當小孩房，我會負責體力活，你們只要告訴我什麼要、什麼不要就好。」

在表達自己的感受並確認公婆理解之後，你不妨進一步問問他們聽完這些話的感受，以及他們認為這個想法是否可行。例如：「我想知道你們聽到這些話以後有什麼感覺，以及為什麼會有這種感覺？」或是「我想知道你們認為清空儲物間的計畫可行嗎？如果不可行，你們認為是哪裡有困難？」等得到他們的回應之後，再來思考因應的對策。

(本文摘錄自《當整理卡關時：獨居、同住都能實踐的零雜物生活》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

拾荒 整理師 斷捨離

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