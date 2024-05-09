如果在森林落單寧願遇到「熊還是男人」？ 多數女性答案讓人意外

身為女性，如果在森林落單，妳會認為遇到一個陌生男子還是一頭熊比較安全？

法新社報導，上述這個假設性問題最近幾周在社群媒體瘋傳，女性對危險的看法，尤其是對男人的顧慮，瞬間成為各界熱烈討論的話題。

這則討論大約是4月在短影音平台TikTok出現，隨即如野火燎原般延燒各大社群平台，包括Instagram以及X，全球各地的女性都加入討論。

有人在英國街頭拍片訪問8名女性，其中7人寧願選熊。她們做出選擇的同時突然發現自己的選擇有違常理，不禁發出笑聲。

一名社群平台X的女性用戶寫道：「至少熊不會在殺掉我之前強姦我。也沒有人會因為那隻熊殺了我、自毀前程，而替他感到惋惜。」

另一名用戶在平台上傳截圖，分享配偶間性暴力的證詞。這名用戶說：「這就是女性寧願選熊的原因。」

TikTok一名應該是男性的用戶留言說：「我能理解為甚麼選熊，至少還能預測後果。」另一名男性用戶則在X困惑表示：「太誇張了，男性的形象居然…。」

這場辯論網路還沒落幕，不過美國保守派新聞媒體福斯新聞頻道（Fox News）已經列出撇步，鉅細靡遺地教導民眾在野外遇到熊該如何自保。