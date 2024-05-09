快訊

陽明交大合校首張學生證出爐！右下角成焦點 在校生：像業務名片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲嗆「白痴議員」 鍾小平：倒了邪楣遇爛事

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議員鍾小平今早赴台北地檢署。告發台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲涉嫌「貪物治罪條例」圖利罪。圖／北市議員鍾小平提供
台北市議員鍾小平今早赴台北地檢署。告發台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲涉嫌「貪物治罪條例」圖利罪。圖／北市議員鍾小平提供

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲針對「魚果市場改建」與北市議員槓上，今嗆「當年審預算議員都白痴？」。國民黨議員鍾小平批評，柯文哲沒有羞恥心、不檢討，「倒了邪楣遇到這種爛事」，怎還有臉說三道四。

柯文哲今反嗆，果菜魚類市場每筆預算都在議會審查通過，「今天所有出來講話的議員，我就直接問一個問題，這些預算在審查的時候你們在哪裡，怎麼當年都不講話，現在全部都跳出來了？還是你要跟我說你當年是白痴，現在突然搞清楚了？」

「他怎麼還有臉說三道四？政治真可悲」鍾小平回應，柯文哲今天終於反擊，當初涉嫌貪腐竟說議員是「白痴議員」，還有沒有羞恥心？不但不檢討還反罵台北市議員。

鍾小平說，當初議會根本不想給預算，那是因為不給錢會變成「爛尾樓」，才同意北市府追加49.93億預算，「這些都是你造的孽，我們和蔣萬安幫你收拾爛攤子，我們這些議員倒了邪楣，遇到這種爛事」，批評柯不知檢討、官商勾結，與財團沆瀣一氣，

國民黨議員游淑慧日前揭露「台北第一果菜批發市場暨台北魚類批發市場改建工程」減項發包，預算暴增至189億9351萬6000元；鍾小平、楊植斗、林杏兒本周接連赴監察院要求彈劾柯文哲、台北地檢署檢舉柯與前副市長彭振聲違反「貪汙治罪條例」，圖利中華工程，是官商勾結、綁標。

北市 柯文哲 鍾小平

延伸閱讀

柯文哲「三大案」決策過程怪怪的？蔣萬安：政風檢調釐清

議員疑市場改建違反程序 柯文哲嗆：當年審預算是白癡

影／民眾黨啟動第三波民主改革 發起519草根行動

陳佩琪提早退休參選台北市長？ 柯文哲：想像力太可怕

相關新聞

【重磅快評】大亨欽點說不清 挾果粉以令立委真奇聞

立法院法制委員會暫緩NCC新任四位委員提名案審查，副主委翁柏宗竟拿iPhone 16等手機認證無法通過、無法銷售來「情勒...

情勒加碼？ 吳思瑤：藍白NCC人事 恐釀斷網斷訊

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事遭國民黨與民眾黨團封殺，NCC副主委翁柏宗昨天稱，若新任委員無法提名，屆時人數不...

準閣揆卓榮泰團隊拜會行政院 沒見到陳建仁

520新內閣即將交接，行政院團隊也更新易主，準行政院長卓榮泰和準副院長鄭麗君新團隊今天到行政院拜會，由於陳建仁院長公出尚...

柯文哲嗆「白痴議員」 鍾小平：倒了邪楣遇爛事

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲針對「魚果市場改建」與北市議員槓上，今嗆「當年審預算議員都白痴？」。國民黨議員鍾小平批評，...

【即時短評】鄭文燦撒幣建設 張善政的財政重擔

「胖周瑜」鄭文燦在桃園執政8年，上任初期媒體曾討論地方及行政機關首長喜歡剪綵、題字落款議題，他當時說「比起剪綵市長，自己...

「打詐新四法」3面向納管虛擬貨幣 國外幣商須落地　

行政院會今拍板「打詐新四法」，其中洗錢防制法從三面向納管幣商，其一是入刑化，若構成違規要件，可處2年以下有期徒刑，且不只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。