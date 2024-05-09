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環狀線新北埋單？軌道修復估4.42億 新北議員要侯友宜到議會釐清
新北環狀線11處軌道錯位，新北市粗估修復經費4.42億餘元，台北市捷運局今天到北市議會專案報告表示「台北市不可能出錢」。民進黨新北市議員張嘉玲今天下午議會動議直呼「沒有人能接受北市說法」，北市應該負責，要求侯友宜到場專案報告。主席陳鴻源裁定稍後討論。
北市捷運局指出，目前和新北市府有共識，在會議中就清楚說這是「天然災害」，確定由新北市災害準備金支付修繕費用復舊，不可能是台北市府出錢。
張嘉玲說，新北捷運環狀線錯位責任要新北自己扛、要新北自己付，上次侯友宜專案報告沒提這一點，要求侯友宜將責任釐清，經費誰埋單要做專案報告，沒人能接受，台北市議會定調這樣、帶風向，本來就應該他們負責，目前還在保固期不是嗎？
新北捷運局表示，在審慎安全評估與第三公正協會專業審視下，現階段以盡快完成第三階段修復、通車為最大目標，確保安全無虞情形下恢復通車。
新北捷運局表示，至於責任鑑定非優先事項，已請第三公正單位研析，尊重該公正單位需要時間進行詳細調查、檢測、研析等審慎作業，在釐清責任歸屬前，將專案簽准由新北災害準備金先行支應，相關責任會依照合約走，雙北都會共同面對。
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