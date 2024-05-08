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美國債務超過34兆美元 台灣名列第12！最大債主竟是這國

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
今年4月美國聯政府積欠的債務已超過34兆美元，債權人包括購買美國公債、證券的個人、企業及外國政府。路透
今年4月美國聯政府積欠的債務已超過34兆美元，債權人包括購買美國公債、證券的個人、企業及外國政府。路透

今年4月美國聯政府積欠的債務已超過34兆美元，債權人包括購買美國公債、證券的個人、企業及外國政府，但令人意外的是，美國自己就是最大債主，日本及中國大陸分居二、三名，台灣名列第12。

根據美國財政部，聯邦政府總共欠民間、州及地方政府6.8兆美元，包括共同基金2.4兆美元、商業銀行等存託機構1.7兆美元、州及地方政府退休金基金3,103億美元、私人退休金基金7,326億美元、保險公司3,979億美元，州及地方政府1,549億美元，以及美國儲蓄債券1,735億美元。

日本是美國的第二大債權人，持有1.17兆美元美債。雖然日本自己的公共債務占國內生產毛額（GDP）比率高達246%，但日本債務和美國債務最大的差別在於日本90%國債為本國公民持有，另外10%由外國人持有；相較下，美國債務有很大比例由外國人持有。

中國大陸持有7,750億美元的美債，為第三大債主。中國把接近一半的現金準備投資於美債，對中國而言，這個最安全且最好的投資局部推動了經濟成長，但若北京想透過拋售美債來傷害美國經濟，其結果將是損人不利己，可能造成利率大幅上升和美元劇烈貶值，人民幣也將跟著走貶。

台灣排名第12，持有美國債務達2,556億美元。由於台灣經濟以出口為主，當世界經濟熱絡，台灣經濟也會蓬勃發展，但為在經濟困難時期避險，台灣投資人將資金投入舉世最安全的證券美國公債。

美國的四至11大債權人依序為英國持有7,008億美元、盧森堡3,790億美元、加拿大3,538億美元、比利時3,200億美元、愛爾蘭3,169億美元、開曼群島3,026億美元、法國2,840億美元，以及瑞士2,566億美元。

債務 美國

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