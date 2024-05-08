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凶宅沒人要？當年醫師獨到眼光買彰化洪若潭凶宅 今傳開價6千萬元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二林鎮洪若潭一家五口離奇死亡和失蹤，案發五年後，台北市李姓醫師買下「凶宅」成奇聞。本報資料照
彰化縣二林鎮洪若潭一家五口離奇死亡和失蹤，案發五年後，台北市李姓醫師買下「凶宅」成奇聞。本報資料照

房價高漲，彰化縣透天厝也交易熱絡，高不可攀的房價讓許多小資族大喊壓力大，但大村鄉有一幢透天厝卻以低於行情一半以上的價格求售，售價僅270萬元，原來這是一幢凶宅，出售凶宅再度引發討論，而彰化最有名的凶宅二林鎮洪若潭一家5口離奇滅門案凶宅，被李姓醫師買下，如今估計行情至少漲了三倍以上。

由於中科進駐後，帶動二林房地產，近年房價地價也大漲，當初低價買下的千萬豪宅，如今初估價格至少在三千萬以上了，近日也傳出，李醫師和友人談笑間曾脫口說「如果開價6千萬元他就賣」。

大村鄉這幢三層樓透天厝的屋主在「我是凶宅」的法拍臉書中貼文賣屋，指15年前家中長輩因病輕生，房屋就空著至今，28年屋齡，土地33坪、建物41坪，共4房2廳4衛要賣270萬元。

房仲業者表示，該幢房子近台76線，地點佳，大村鄉因鄰近員林市，到北彰也很方便，近年又因大村的社會福利補助佳，也帶動房地產，千萬透天比比皆是，若以此近卅年的老透天也還有600萬到800萬間的行情，若能以270萬元買到，是相當划算。

不過據了解，大村此幢透天厝去年就曾開出370萬價格仍無法賣出，今年屋主決心出售，再自降百萬元，也引發討論，有網友留言說「價格很佛心」、「可以先試睡7天嗎? 」、「凶宅價格不凶」。

相較下彰化最有名的凶宅要屬20多年前二林鎮洪若潭一家5口離奇滅門案的豪宅，後來北部一名李姓醫師在案發5年後，以低價1100萬買下廣達一甲地的豪宅，不過李醫師平常住在台北市，但常回二林豪宅，也會邀村民及朋友到家中作客、唱卡拉OK。

大村鄉有一幢透天厝以低於行情一半以上的價格求售，售價僅270萬元，原來這是一幢凶宅，而引發討論。圖／翻攝自「我是凶宅」臉書
大村鄉有一幢透天厝以低於行情一半以上的價格求售，售價僅270萬元，原來這是一幢凶宅，而引發討論。圖／翻攝自「我是凶宅」臉書

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