台中近6成監視器逾10年 警局長：今年編1億元優先汰換

台中市現有監視器7273組、3萬2378隻鏡頭，組數及鏡頭數全國最多。台中市議員陳淑華表示，台中市監視器普遍已經老舊、年久失修，其中8.5成設置超過5年、近6成超過10年，可能隨時故障無法有效監控，要求市府盡速汰舊換新。警察局長李文章表示，將逐年汰換，並以超過10年的監視器優先汰換。

議員陳淑華表示，台中市共有7273組監視器、有3萬2378隻鏡頭，設置超過5年的竟然高達8.5成有6209組，設置超過10年的竟高達近6成4319組，監視器在遏阻犯罪、打擊犯罪有好的功效，但監視器老舊，可能隨時就會故障、不堪用，如果老舊監視器當機，那電子城牆就破洞了。

陳淑華說，監視器使用年限5年，台中卻是堪用達10年之久才考慮汰換，以現有監視器價格約50多萬，每年編列1億275萬元，如果全部用在汰換超過10年老舊監視器，那得超過20年才可完全汰換，汰舊速度太慢。

議員陳俞融、徐瑄灃說，監視器的功能不僅可有效威懾犯罪，更是事後追蹤與取證的重要工具，要求警察局優先檢視各轄區內現有監視器，進行全面的設備檢測及維修更換，並針對尚無監視器覆蓋的治安死角，優先增設監視器。

警察局長李文章表示，現今科技發達，監視器雖然超過使用年限5年，但設備仍堪用，且市府除編列設置經費，也編列維修費，目前每個鏡頭都維持99.5%以上妥善率，有損壞就會報修隨時修復。

李文章說，台中市去年編列6000多萬汰舊換新，今年經費增至1億275萬，將汰換185組監視器，將以「汰舊為主、增設為輔」，優先汰換超過10年的監視器，並逐年依序汰換。

台中市副市長鄭照新說，老舊監視器雖然需要時間逐年汰換，但仍會編列經費維修，將評估財政，每年逐步增加經費加速汰換。