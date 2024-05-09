【重磅快評】大亨欽點說不清 挾果粉以令立委真奇聞

立法院法制委員會暫緩NCC新任四位委員提名案審查，副主委翁柏宗竟拿iPhone 16等手機認證無法通過、無法銷售來「情勒」立委，一時之間引來果粉關切。但檢視國家通訊傳播委員會組織法及實務運作，手機審驗根本不是問題，翁日前被爆因綠媒大亨欽點而出任NCC主委，此際又挾果粉以令立委，如此急著上位，還真是現代官場奇聞。

行政院長陳建仁4月底提名翁柏宗、台師大特聘教授陳炳宏、世新大學助理教授羅慧雯及NCC處長詹懿廉等四人為NCC新任委員，並指定翁為主委，陳為副主任，任期自今年8月1日起至2028年7月31日止。近日因人選爭議，人事案遭封殺，翁柏宗竟說若新任委員無法順利提名過關、屆時人數不足，委員會議恐怕不能運作，iPhone 16、17等新機的型式認證將無法審查。

如果NCC四位委員提名案審查未過，iPhone 16、17等新機就不能通過認證，因此也無法上市，當然茲事體大，也會給審查的立委不小壓力。但翁柏宗說的是真的嗎，實情真是如此嗎？

在翁柏宗的說法傳出後，熟悉實務的人士即指出，目前我國手機相關認證都是由NCC北中南三區的監理處執行，認證結果再提送NCC委員會議確認。也就是說，NCC委員會並不對新手機做實質審查，而只是形式審查。事實上，NCC成立18年來，也沒有任何手機因委員會卡關而無法上市。所以翁柏宗所說的情況，發生機率微乎其微。

再者，NCC委員有7人，其中4人包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與委員林麗雲在7月底卸任，目前新任委員人事案仍在審查中，時間還有80幾天。目前翁柏宗等人要做的事很多，其中最重要的，莫過於向立委闡述工作理念，說明立場，爭取最大認同，絕非用蘋果手機上市來要脅立委，操作過頭反而增生反感，翁柏宗難道沒有想過？

根據國家通訊傳播委員會組織法，成立NCC的用意在於保障言論自由，維護媒體專業自主，並明定通訊傳播監理及網際網路傳播政策法令的訂定、修正及執行等12項職掌；原屬交通部、新聞局、電信總局的相關業務也都改隸NCC，業務包山包海。翁柏宗被提名為主委，什麼都不說，只提蘋果手機上市，這又是什麼樣視野格局？

再看同法第4條，條文中提到，委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制。換句話說，如果延任的條文未被刪除，即使人事案未能在7月底審查通過，委員人數一個都不少，怎麼會影響新型手機的認證審查呢？

即使條文修改，有部分委員不能延任，但只要委員數仍舊維持至少四人，還是可以審議相關案件，翁柏宗拿蘋果手機上市情勒立委，不無包裹、挾帶羅慧雯、詹懿廉等人的意圖，但在野立委怎會全盤埋單？

國家通訊傳播委員會組織法明訂，NCC委員是由行政院長提名，主委、副主委也都行政院長指定，陳建仁下台在即，本來就不宜做重大決策，尤其是名單具爭議性，甚至傳出綠媒大亨欽點主委的荒唐情事。傳聞主角翁柏宗不能清楚交代，反而拿蘋果手機上市進行政治操作，立委即使想放水，恐怕都很困難。倒是對此事始終保持沉默的準閣揆卓榮泰，總該找個時間表表態吧！