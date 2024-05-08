善的循環變調 我駐立陶宛代表處恐更名「台北」 外交部：尊重

我國在立陶宛共和國設立之代表處，是全球兩個以「台灣」為名的代表處之一。2021年11月18日設處時，外交部曾高調強調，以「台灣」冠名的成就。不過立陶宛即將於本月中舉行大選，當地媒體報導，爭取連任的總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）昨天（7日）表示，我方代表處應該比照國際慣例，改用「台北」。消息傳回台灣，外交部表示，尊重立國內部各方意見的表達，這是民主國家常態。

2021年當全球陷入新冠疫情時，立陶宛曾捐贈我國2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。當時總統府表示，誠摯感謝立陶宛政府對台灣的及時馳援，這份來自波羅的海的友誼彌足珍貴。總統府也表示，從2020年台灣援助10萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情，到立陶宛對台灣的疫苗援助，都再次印證，台灣貢獻國際的良善力量，已成為「善的循環」。

不過，瑙塞達7日表示，儘管他原則上歡迎台灣設立代表處，為穩定與中國的關係，他認為有必要變更台灣代表處名稱。

外交部表示，有關立陶宛媒體報導，瑙塞達總統提及「駐立陶宛台灣代表處」應更名，以穩定與中國關係事，外交部尊重立國總統大選期間國內各方意見的表達，這是民主國家的常態，同時也希望各界瞭解，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱，是雙方政府的共識，而且是經審慎協商後所決定，期盼兩國未來持續擴大合作領域，並深化雙邊情誼及民主夥伴關係。

新聞稿並強調，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，目前立陶宛是我國政府協助發展半導體產業的重要夥伴，雙邊已成功推動在半導體及雷射、農業、金融、醫衛等領域的合作，實質關係不斷推展向前。我國政府將秉持互惠互利原則，與立陶宛等國際民主盟友共同因應威權擴張與威脅，展現民主國家的韌性與團結。

我國在非邦交國設立代表處，目前多半以「台北」冠名，「台灣」只有兩處：立陶宛是其中之一，另一是2020年8月17日設立的索馬利蘭。索馬利蘭共和國位於東非，是索馬利亞西北部於1991年宣布獨立而成，至今並未得到國際（包括中國大陸）普遍承認。