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FIFA官員誇日本典範 陸媒與名嘴酸：假的、與足球無關

聯合新聞網 綜合報導
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世足日本隊在週二被比利時擊敗後，賽後將休息室打掃清潔後才離去，國際足總執行長楊森斯（Priscilla Janssens）在推特上稱讚日本是所有球隊的典範。但大陸官方媒體《環球時報》週三指出，因該則貼文後來被刪，讓人質疑照片真實性。此外，陸足球名嘴也指出，大陸不需向日本學習，清潔與足球實力無關。

針對楊森斯稱讚日本一事，陸媒《環球時報》評論員單仁平撰文質疑，該照片是假的，否則為何楊森斯事後刪文。但是，他接著卻說，多數中國人承認日本社會的發達仍遠在中國之上，優點到處都是，這說明了中國社會已經不再「集體仇日」，同時也是中國進步很快、公眾信心不斷強化的一個表現。

同時，大陸足球名嘴董路，則是在微博拍下影片呼籲，中國網友不需要一味誇讚日本隊的行為。他指出：「首先，日本人確實是有『小德』，這一點我們得承認。但是日本人不是今天開始收拾休息室的，他在明治維新可能就這麼做的，但是日本足球可不是說在明治維新時期就起來的。頭三、四十年中國足球隨便按著打日本，那個時候日本也是把休息室收拾得乾乾淨淨的。」

董路認為，球員收拾休息室的確是美德，但這與足球無關，例如西班牙皇家馬德里足球俱樂部的休息室裡也滿地都是垃圾，但不影響人家奪冠。他認為，大陸足球別老學日本收拾乾淨，現在足球界內外都說日本是因為房間掃的好就能打出這麼好的球，那他要問：「以後打亞洲盃的比賽，咱們都帶一個保潔隊，把別人的休息室也打掃乾淨了，咱們是不是就能踢好球了呢？」

影片一出引發網友熱議，有大陸網友認為：「我覺得相比那些讚美日本足球的人，這些人更顯示出了民族不自信」、「承認別人優秀就這麼難？」、「一聽就知道是文革時代出生的」、「看看評論，就知道洗腦式教育沒有白花功夫」、「中國爛得不僅僅是足球，爛的是教育，根兒都爛了」、「但是人家球踢得也非常棒啊，衛生只是體現一種素質」。

但也有網友認為董路說得對：「終於看到明智的評論了，就踢了一場好球，一些媒體就過度渲染日本」、「我感覺這段話我能給99分」、「這個分析很到位了」、「日本有小德，無大德」、「他們擅長掃盪，當年差點也把大中國打掃乾淨了」、「日本表面做漂亮，內心都是惡臭的」。

國際足總執行長楊森斯（Priscilla Janssens）曾在個人推特上稱讚世...
國際足總執行長楊森斯（Priscilla Janssens）曾在個人推特上稱讚世足日本對比利時賽後把休息室打掃乾淨，是所有球隊的典範，但該貼文目前已被刪除。圖擷自KYODO NEWS

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