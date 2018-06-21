踢破伊朗「鐵桶陣」 西班牙科斯塔自稱小幸運

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-21 09:13 用LINE傳送

西班牙科斯塔進球後和隊友相擁慶祝。 美聯社

西班牙科斯塔（Diego Costa）對伊朗蒙受幸運女神眷顧，下半場54分鐘攻破伊朗的「鐵桶陣」，攻入本屆個人第3顆進球，助「無敵艦隊」1：0氣走伊朗，累計4分積分，與葡萄牙並列B組最佳。

「那球進得有些幸運，但我很高興能進球，畢竟當時陷入僵局，對方也守得很緊。」科斯塔中路接獲隊友傳球後門前起腳，球打在伊朗防守球員腳上後，又反彈到科斯塔膝蓋，球幸運彈入球門，攻下致勝球。

首戰藉摩洛哥烏龍球勝出、手握3分積分的伊朗，此役開賽就祭出鐵桶陣，讓上半場掌握8成2控球率的西班牙，進攻頻頻無功折返，10次射門僅1次射正。

但西班牙胸有成竹，科斯塔說，「我們知道這場比賽必須保持冷靜和耐心，但我們也知道時間到了，總會有進球的一刻。我們也做到應做的，最後拿下勝利。

科斯塔在首戰對葡萄牙攻進兩球，是自比利亞（David Villa）之後首位連兩場進球球員，他在近9場攻下9球，且本屆世足至今3次射正全數進球，效率驚人。

嚴肅比賽中還有小插曲，科斯塔被拍到和伊朗門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）講話時，不經意踩在對方腳上，讓貝蘭萬德倒地哀嚎，科斯塔則笑說不是故意，「那麼多攝影機在場，你不可能裝傻，我很慶幸我什麼事都沒做。」

西班牙進球後，伊朗也改變防守陣型，在62分鐘找到機會起腳破門，但裁判認為伊朗越位在先，請求VAR（影像助理裁判）檢視後確定越位，讓慶祝完的伊朗球員空歡喜一場。