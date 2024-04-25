水利署分析竹科水情：這波春雨CP值超高不只水庫進帳

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
寶山+寶二水庫蓄水量31.2％，較3天前增加1.7個百分點。示意圖／聯合報系資料照片
寶山+寶二水庫蓄水量31.2％，較3天前增加1.7個百分點。示意圖／聯合報系資料照片

鋒面通過，全台有雨，預估水庫進帳突破6000萬噸，經濟部水利署副署長王藝峰表示，這波春雨來得非常及時，且效果多元，不僅增加新竹及中部地區重要水庫的蓄水量，西部沿海地區的農田也受惠，可減少水庫供應灌溉用水的壓力，是一波「CP值非常高的降雨」。

從4月22日至25日下午，全台水庫降雨效益達 6042萬公噸，王藝峰表示，雖然跟颱風一次就帶來幾億噸的水量無法比，但經過好幾天好幾場小規模降雨累積成6千萬噸的入流量。

日前石門水庫蓄水率跌破3成，寶山、寶二水庫都逼近2021年全台旱災後的新低，水情再次拉警報，竹科廠商也已著手缺水備戰，沒想到鋒面本周就報到，為台灣帶來為數不少的降雨與水庫入流量。

王藝峰表示，這波降雨中心是在新竹、苗栗、台中一帶，包括永和山、明德、鯉魚潭等中部地區及新竹地區重要水庫的蓄水量都獲得挹注，而且降雨區域偏向西部沿海，可增加農田間的水量，也間接減少水庫的農業用水需求，整體而言，這是一波CP值非常高的降雨。

竹科地區的用水主要是由寶山及寶二水庫供應，還有部分來自永和山水庫及隆恩堰，部分抒解竹科供水壓力。不過，王藝峰表示，目前水情燈號維持桃竹苗三地區綠燈，提醒節約用水，暫時不做調整，期待5月梅雨來臨，為水庫補充 更多蓄水。

中國大陸廣東地區及西南省分，已經出現洪災，王藝峰表示，以此狀況看來，西南氣流已慢慢成形，大氣條件有利於梅雨發展，對於台灣5月降雨看法不悲觀，但到目前這波降雨為止，供水風險仍未完全消除，5月以後的梅雨才是水情最重要關鍵。

新竹 梅雨 石門水庫

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