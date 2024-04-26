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因應台積設廠 嘉義縣將新建日產6500公噸再生水廠供應嘉科園區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣再生水廠預計2029年完工，每天6500公噸再生水將全供南科嘉義園區。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣再生水廠預計2029年完工，每天6500公噸再生水將全供南科嘉義園區。圖／嘉義縣政府提供

台積電落腳南科嘉義園區，但因自來水供水有限，環評要求使用再生水，擴大縣治汙水處理廠旁將新設再生水廠，預計今年底完成招商，明年動工，2029年第一期完工後，每天可產6500公噸再生水，全供嘉科使用；但地方憂開挖管線影響交通，縣府回應，將避開交通要道。

議員賴瓊如說，再生水廠興建後還需接管至南科嘉義園區，憂心管線開挖期間影響交通，建議在較少住宅區域施工；另地方也擔心再生水管埋在地底，若有破損會難以發現汙染源，但經工程單位解釋，再生水比自然水還乾淨，應不用擔心汙染問題。

水利處表示，過去汙水處理廠的水比照逕流水標準排放，將在汙水處理廠旁新建再生水廠，讓汙水重複使用，再生水廠占地面積約0.8公頃，預計今年底招商，2025至2028年施工，第1期工程2029年完工，每天可產6500公噸再生水，將全數供應南科嘉義園區。

水利處表示，接管工程會盡量避開交通要道，降低交通衝擊，管線路徑包括祥和三路東段、太保五路、博學路、故宮大道、故宮東路，輸水管線全長5公里，地勢起伏約3.5至5公尺；未來隨著高鐵特定區發展、汙水量增多，最高可有1萬6900公噸處理量。

嘉義擴大縣治汙水處理廠集水地區涵括縣治都計區、擴大縣治都計區、高鐵特定區、太保都計區、計畫區外後庒、春珠、梅埔社區。目前每天共有4500公噸汙水，預估2037年隨著高鐵特定區發展，汙水量將達每天1萬2050公噸，2044年更達每天1萬6116公噸。

嘉義縣再生水廠預計2029年完工，每天6500公噸再生水將全供南科嘉義園區。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣再生水廠預計2029年完工，每天6500公噸再生水將全供南科嘉義園區。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣再生水廠預計2029年完工，每天6500公噸再生水將全供南科嘉義園區。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣再生水廠預計2029年完工，每天6500公噸再生水將全供南科嘉義園區。圖／嘉義縣政府提供

南科 嘉義 高鐵

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