暴瘦又巨乳遭批「以為大家3歲小孩」 林襄正面回應了
啦啦隊女神林襄瘦到皮包骨，健康狀態令人擔心，她日前在社群分享在日月潭拍的美照，雖然身材纖細，但巨乳依然挺立，網友紛紛留言讚嘆太美，不過有一位網友則跳出來質疑「全台灣還有哪位妹，可以瘦到前胸貼後背，上圍依然雄偉豐滿的」，林襄正面迎戰，留言回覆「很多ㄋㄟ」，也引發其他網友論戰。
林襄一度體重瘦到只有39公斤，雖然她先前受訪強調有努力加餐飯，不過似乎沒什麼長進，每次亮相還是紙片人身材，不過她的胸部倒是沒有明顯跟著縮水，一名網友忍不住留言開酸「善心網友們可否舉例，全台灣還有哪位妹，可以瘦到前胸貼後背，上圍依然雄偉豐滿的？以為大家三歲小孩，叫別的女生來摸看看，大家就會買單相信是真奶，這是什麼邏輯。」
林襄直接回覆「很多ㄋㄟ」，有網友力挺回嗆「不管是不是，請問甘你屁事」、「不要以為瘦又大就全部是假」、「有些人就是自己很小見不得人好」，但也有人認為「真的超明顯有異物感，一堆人護航就很瞎」，林襄再次回覆「被你們講的我都嚴重懷疑自己是不是失憶了」，展現高EQ。
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