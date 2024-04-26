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桃園這區房市熱 信義房屋：購屋族看屋後一周內出手

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
龍安商圈與中路相鄰，分屬國道二號交流道的兩側，交通機能相似，但龍安單價落在30萬左右，相對較易入手，因此吸引不少原先屬意中路交通機能的族群到此尋屋。（圖:信義房屋提供）
龍安商圈與中路相鄰，分屬國道二號交流道的兩側，交通機能相似，但龍安單價落在30萬左右，相對較易入手，因此吸引不少原先屬意中路交通機能的族群到此尋屋。（圖:信義房屋提供）

桃園近年重大建設多、話題不斷，加上房價相對雙北便宜，吸引許多「脫北族」，讓2023年桃園人口正成長躍居全國第一，其中桃園區受惠中路、小檜溪等近年熱門重劃區帶動，人口成長數更是全市之冠，同步也刺激房價走揚。信義房屋在地專家表示，新興區塊興起也帶動舊有商圈，位於中路周遭的龍安地區不僅開發早、生活機能俱佳，且房價更為親民，吸引不少首購、新婚族到此尋屋。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，大桃園地區過往以中壢、桃園二區為核心發展區塊向外擴張，二區皆因發展已久生活機能完備，是大桃園的舊有人口集中的聚落。以人口增加最多的桃園區來說，中路等新興區域為此區帶來不少關注，刺激人口移入，同時也帶動了舊商圈的發展。

詹智偉分析，包括龍安、內壢等舊台鐵沿線雖然移入人口量不若重劃區大，但因生活機能齊全、價格親切也成為預算較有限的首購、新婚族的好選擇。其中龍安商圈因與中路相鄰，分屬國道二號交流道的兩側，交通機能相似，相較於中路逼近4字頭的單價，龍安落在30萬左右，相對較易入手，因此吸引不少原先屬意中路交通機能的族群到此尋屋。

信義房屋桃園龍安店長吳昌昱表示，龍安商圈因戶政與地政機關遷移至此而開始發展，已有20年以上的歷史，雖腹地不大，但食衣住行需求兼備，不管傳統市場、超市或是寶雅等生活百貨都有，加上屬於桃園知名學校武陵高中學區，原本就是桃園人口相當穩定的地區。

吳昌昱分析龍安商圈最大的優勢便是交通便利，商圈緊鄰國道二號交流道，行車時間僅需5~10分鐘即可上高速公路，往返台北市區約50分鐘左右，至機場更只需要15~20分鐘，因此除了雙北的通勤人口，龍安亦吸引不少機場工作的族群到此定居。

吳昌昱表示，龍安商圈近年受惠鄰近區域帶動，房價雖略有上揚，但平均單價約在30萬左右，總價約1,000~1,200萬上下可買到2到3房、含車位的中古電梯大樓，價格相較其他區域親民許多，加上交通與生活機能，高CP值讓近期至龍安尋屋者通常決定速度都很快，看屋到入手考慮時間約1周內就會拍板，成為近期龍安購屋的新現象。

信義房屋 房價 重劃區

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