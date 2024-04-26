聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹市籌辦數位實驗高中 預計明年9月招收第一屆新生
新竹市推動以數位學習方式為主的「數位實驗高中」，籌備處今天在虎林國中揭牌，未來課程將採實體與線上併行，其中線上會結合高中、大學、園區及業界資源，提供適合學生的多元選修與加深學習的數位課程，預計明年9月開學。
新竹市府教育處表示，目前數位實驗高中尚未送教育部審查，將由籌備處撰寫實驗教育計畫，預計明年114學年度開始招生上課，入學管道將採會考成績，並且第一年為獨立招生，規畫招收3班共48名新生，未來全校3個年級收滿會有144名學生。
教育處指出，未來課程會採實體與線上併行，其中實體課程上課地點已安排在虎林國中，主要教授與普通高中一樣的課程內容，線上則是提供優質大學、國際學校的數位資源，讓學生選修自己能力所及且有興趣的課程。
為了趕在明年上路，除了實體課程地點已決定，也將針對師資廣邀優秀師資人才組成專業教學團隊，教師甄選和招聘作業將依規暫定明年5月進行。
市長高虹安表示，新竹市是一座匯集頂尖大學、工研院和科技園區的城市，同時擁有悠久豐厚的人文底蘊，有優良的學風跟優秀的學子，市府善用數位優勢，結合各界資源，提供高中生多元選修或加深學習的數位課程，並建立彼此互動合作的機制，翻轉傳統學習。
教育處長陳木金表示，新竹市數位實驗高中的課程將採OMO（Online Merge Offline）的主動學習精神，實體課程將以重點解說、學習迷思解惑為主，增進學生學術基礎力，專題製作以學習輔導為主，培養學生的團隊合作力與創造力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言