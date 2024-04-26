宜蘭鐵路高架環評初審通過 爭取6月過環評、10年完工

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫全長15.8公里，完工後將消除9處平交道，今天通過環評專案小組初審會議，6月將送環評委員會，若順利通過，將報請行政院核定，鐵道局將拚2034年完工。行政院長陳建仁今赴宜蘭視察，允諾將盡可能協助施工經費。

宜蘭鐵路高架化計畫北起四城站南端，南至冬山站北端，預計將宜蘭、二結、中里、羅東4個車站改為高架站，消除9個平交道與4座高架橋，並在宜蘭站與二結站之間新增宜蘭新站，與未來的高鐵宜蘭站共構；路線總長15.85公里，包含已高架化的4.23公里，總經費491億元。

宜蘭鐵路高架化計畫可行性研究2020年通過行政院同意，鐵道局2021年啟動綜合規畫與環評，環境部今天開第三次專案小組初審會議，環委提出的土方運輸、空氣汙染與水域保育等問題，鐵道局承諾都可以做到，通過初審，將送今年6月的環評委員會審議。

鐵道局長楊正君表示，爭取6月通過環評，目前綜合規畫也將近尾聲，2者完成後報交通部轉行政院核定，目標今年底前讓計畫進入設計與施工階段，若順利將在10年內，也就是2034年完工啟用，在全國各地鐵路立體化綜合規畫作業的案子中，宜蘭是進度最快的。