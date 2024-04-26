日圓匯率大跳水 日圓兌新台幣再創史上新低 料將再掀換匯潮

日圓匯率大跳水，不僅日圓兌美元匯率創34年來新低，連日圓兌新台幣匯率，也再貶破歷史新低點，根據台灣銀行在下午2點半的牌告匯率，台銀現金賣匯的價格來到0.2122（1日圓換新台幣0.2122元），已再跌破2月16日的最低點0.2123，預料將再掀一波民眾換匯潮。

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，現在日圓匯率「已經貶過頭了！」他認為日本銀行（央行）應會有干預動作。若從日圓匯率貶值幅度和新台幣匯價的走勢來看，金融圈人士分析，這不僅顯示日圓貶值幅度比新台幣還要來得大，而且更是許多「哈日族」的福音。

近半個月來，雖然日圓匯率持續貶值，但由於新台幣也相對美元貶值，因此一直未破二個多月前的最低點，如今終於攻破，現在就看日本銀行會議結論，及日銀是否大動作阻貶日圓匯率。

日圓匯率在一個月內由升轉貶，也讓很多想換日圓的民眾霧裡看花，不知如何是好。對此，銀行業者建議民眾，這時除了換匯日圓之外，不妨去辦一張日圓的雙幣信用卡，現在國內至少有三分之一以上的銀行，有發行雙幣信用卡，辦了雙幣信用卡的同時，也會開立外幣存款帳戶，這時就用即期匯率的方式來買日圓存款，先存在帳戶裡，等到出國時，就用雙幣信用卡刷卡，要繳刷卡卡款時，就直接用存款帳戶裡的日圓即期存款來扣款繳納。

銀行主管指出，這時存日圓存款、辦雙幣信用卡，等於鎖住日圓的匯率，因為日圓現在已經貶過頭了，隨時都有回升的可能，倘若民眾透過日圓存款、雙幣信用卡的「兩手策略」來鎖住日圓匯率在最低點，等於在日本的消費實際上都以最低的日圓匯率計算，再加上雙幣信用卡免換匯手續費，還有現金回饋1.5%~2%的水準，就更加划算。

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