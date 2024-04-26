U20亞田賽／女子標槍朱品薰、戴佑芩金包銀 田協頒獎金

在杜拜舉行的第21屆亞洲U20田徑錦標賽我國選手今天傳回奪牌捷報，在今天登場的女子標槍決賽，我國好手朱品薰以及戴佑芩分別以52公尺26與52公尺01完成金包銀的佳績，中華民國田徑協會理事長葉政彥也宣布將頒發奪牌選手、教練獎金。

亞洲U20田徑錦標賽4月24日至27日在杜拜舉行，由於比賽時間與日前剛落幕的全中運撞期，我國今年僅派出6名選手參賽，分別為女子欄架好手易柏安、女子標槍朱品薰、戴佑芩、男子1500公尺林祐安、周鑫辰、男子3000公尺徐立紘參賽，由教練月健龍領軍。

而在今天的第三天賽程中我國選手也傳來捷報，在女子標槍決賽，我國好手朱品薰以及戴佑芩，分別以52公尺26與52公尺01完成金包銀的佳績，至於晚間易柏安也將在女子400公尺跨欄決賽登場，力拚中華隊的第三面獎牌。