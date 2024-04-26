【一劍浣春秋】胎尼作品全凍結讓日本「聞台卻步」？錯！新商機鎖定這群女優

前陣子「田井虹」、也就是台灣女優Tiny（胎尼）的事情，不知道你怎麼看？

就我的看法，Tiny（胎尼）可能是最想把片子發出來的人，雖然情報解禁時她就成了焦點，但片子沒發出不但威力差了點還讓她從此面對各種質疑，那真的是很衰－－更何況以日本業界的規則，片子沒發出來就不給片酬，Tiny（胎尼）拍了不只一片，如果錢都拿不到的話那就真的是被白嫖了，超慘〜

那接下來會怎樣呢？我認為很難有什麼改變，Tiny（胎尼）在日本片商的作品應該會封印到底不會上市，除非片商在Amazon那短短幾小時賣出去的7支作品有人分享，或是有其他媒體或平台取得那支作品的版權，不然大家永遠都看不到Tiny（胎尼）的作品－－其實看到這邊你就知道了，日本片商和Tiny這次的合作蠻不順的，現在已經不是把片子發出來會不會賺錢的問題了，而是有些更難解決的麻煩讓他們決定無限期冷凍與這位台灣女優合作的作品⋯⋯

那，以後就不會有日本片商與台灣女優合作的片子了嗎？

想在日本拍片的Alice。圖／翻攝自weekendhk

非也非也，Tiny這事雖然讓當事人和片商都灰頭土臉但也讓日本片商嗅到商機，因為不只Tiny，想去日本拍片的女優一大堆，包括來自香港的巨乳女優「Alice」以及來自新加坡的「DJ Sakura」都表達了想在日本發片的意願－－但在日本拍片有不少限制，拿到工作簽證不容易，又要有事務所經紀然後簽了約還得冷靜一個月才能拍片，最後還得再等待四個月片商才會把完成的作品發出來，漫漫長夜只能等待，再有熱情都會冷掉，所以片商想出的方法是－－

那就來台灣拍片吧！

去日本發片的洋將MelodyMarks。圖／翻攝自dmm

意思就是把劇組拉到台灣，拍完作品後再讓作品在日本發行！其實之前大大走紅的洋將Melody Marks就是用這種把劇組拉到海外的方式拍攝作品，只是因為這樣的做法成本比較高一點，所以片商大多只會出一張機票讓整支作品就是同一個男優和Melody Marks演出。我可是覺得這種方式挺不錯的，一來台灣並沒有明令禁止不能拍片，二來台灣業者之前也和水川蓳和Junejoy等東洋或西洋的AV女優合作過然後沒什麼問題，最後也是最重要的是比起Tiny去日本拍片這樣的方式更容易讓有志去日本AV界出道的女優圓夢，這告訴我們就算Tiny的演出有點狀況但日本片商並沒有排斥台灣女優，真的是太好惹〜

出道作大賣的香港女優繪麗奈。圖／翻攝自faleno

但是，BUT，還有個變數，那就是我一開始說的，「日本片商嗅到了商機」，也就是說對他們來說這是有錢賺的－－是的，大家印象中的拍片是片商付錢給女優請她拍片，但這個把發片團隊拉到台灣的做法卻是要向女優收錢的，也就是說日本片商給你拍片的團隊和發片的通路讓妳可以使用她們的招牌，但那可不是免費的服務，要付費的！

那台灣女優要怎麼賺錢呢？很簡單，想辦法把片子賣出去就可以，假如能夠像香港女優「繪麗奈」的出道作直衝銷售平台FANZA第一那肯定是可以把成本回收的，但問題是，萬一沒什麼人買片，付出的遠大於回收的怎麼辦？

那就當做宣傳女優的費用吧。只是話說回來，雖然日本片商的大門開了，要在日本出道沒想像中難，但會不會有台灣女優用這種方式出道很難說，我認為不容易的〜