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台灣還有規模8強震？專家還原推論地點：絕對不是花蓮米崙斷層

中央社／ 台北25日電
網友發現花蓮被震倒的統帥大樓位於米崙斷層邊上，憂心是斷層被大震觸發。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影
網友發現花蓮被震倒的統帥大樓位於米崙斷層邊上，憂心是斷層被大震觸發。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影

花蓮餘震不斷，有報導引用專家說法稱米崙斷層未來有高機率發生錯動、且最大規模可到8等內容，對此事實查核中心求證表示，花蓮米崙斷層長度不長，不可能發生規模8以上地震。

台灣近來地震頻繁，其中花蓮受創最深，除有樓房倒塌、道路受損中斷，甚至還造成民眾傷亡，有報導引用專家描述，「最可怕的琉球海溝地震帶，這一個地震帶有一條米崙斷層，台灣地震科學中心首席科學家馬國鳳預估，未來發生錯動的機率高達88％，而且最大規模可以達到8以上，大家千萬不可輕忽。」

經事實查核中心求證，發現這段言論是拼湊2022年關於米崙斷層光纖研究（MiDAS）的訪談內容，跟這次地震無關。

除此之外，馬國鳳也於臉書貼文指出：「台灣島內不可能有規模8的地震，因為我們（台灣）島內的斷層沒那麼長。」並澄清原始談話內容不是在講米崙斷層，而是在講1920年琉球海溝地震。

事實查核中心向中研院地球科學所副研究員黃信樺求證，他說：「地震的規模跟斷層的長度有關。花蓮米崙斷層長度並不長，不可能發生規模8以上地震，就算是整條斷層帶全破碎，頂多發生規模6的地震。」

黃信樺進一步解釋，馬國鳳研究員提到的是1920年代琉球海溝，由於琉球海溝很長，因此若真的整條斷層全破碎錯動，才有可能發生規模8.0以上的地震，但絕不是米崙斷層。

0403花蓮大地震 米崙斷層 花蓮強震

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