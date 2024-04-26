花蓮震後基隆38所學校災情 檢查均無安全疑慮盡速修繕

0403花蓮強震後，基隆市國中小學校共計38校園有災情回報，較輕情況有輕鋼架掉落、磁磚剝落、水管破裂等18校；較嚴重的有地面、牆面、梁柱裂縫、地磚隆起等共有20校，經專業技師到校檢查都無安全之虞。全部改善經費約需1700萬元，將盡速施作修繕。

基隆市府教育處表示，4月3日花蓮強震後，經統計基隆市學校共計38校有災情回報，目前都還在處理中，但都沒有安全疑慮。

其中15萬元以下學校計18校，約要經費302萬833元，有輕鋼架掉落、磁磚剝落、水管破裂等情況，市府目前已有經費支應並簽核中，核定後即可施作。

另15萬元以上學校計20校，約1636萬7736元，有水塔破損、地面牆面梁柱裂縫、地磚拱起等，市府將於下周會勘，盡速確認補助與施作項目。

教育處說，有關樑柱有裂縫的學校，都在第一時間請學校聯絡專業技師到校評估，目前教學區皆無安全疑慮。此外，市府已配合營建署申報法規自籌辦理耐震能力評估檢查，目前已將原先耐震詳評有疑慮校舍3校7棟，將盡速編列預算辦理補強設計及工程施工。

民進黨議員陳宜表示，震後如有受損的學校，應在安全評估後盡速改善，避免影響小朋友上課，不要影響到教學區的範圍。