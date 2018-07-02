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地主魔咒纏身 西班牙3度PK賽慘遭淘汰

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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西班牙難掩失望。 美聯社
西班牙難掩失望。 美聯社
繼德國、阿根廷、葡萄牙後，又有強權遭爆冷淘汰，即便賽前西班牙主帥耶羅（Fernando Hierro）對求勝信誓旦旦，「無敵艦隊」仍躲不過地主魔咒命運，16強賽與PK賽3：4不敵東道主俄羅斯，隊史第5度慘遭地主淘汰，且是繼英格蘭、義大利後，史上第3支在PK賽吞下第3敗的球隊。

過去6度交手俄羅斯，世界排名第10的西班牙從未吞敗，但這回在世足殿堂栽跟斗。空有全場多達7成4的控球率，25次射門、9次射正，120分鐘內多達1056次傳球，正規賽90分鐘1013次觸球，是1966年後史上第4支破千次觸球球隊，然而西班牙唯一一顆進球卻是烏龍球。

西班牙教頭耶羅賽後只能無奈表示，球隊曾有贏球機會，卻讓勝利溜走，「我們的確有機會拿下這場比賽，但卻讓比賽進了有如樂透般憑運氣的PK賽，而幸運女神並未眷顧。」

這是西班牙繼1986年敗給比利時、2002年敗給地主南韓後，第3度在PK賽打包，前兩次都是在八強賽，俄羅斯世足賽則在16強止步，且是隊史第5度在世足賽逃不過地主魔咒命運，1934年兩度不敵義大利，1950年輸給巴西，2002年則在PK賽遭南韓淘汰。

對首闖8強寫下隊史新猷的俄羅斯而言，這無疑是俄羅斯足壇最值得紀念一日，然而對西班牙球迷而言卻是最痛心結局，除了無緣8強，老將伊涅斯塔（Andres Iniesta）也將卸下國家隊戰袍。

但耶羅認為此役西班牙全隊已拚盡全力，「我們都與球迷感同身受，但我最後仍告訴球員們，不管發生什麼事，賽後我們在休息室面對面，仍舊能看著彼此問心無愧。」

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