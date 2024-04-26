台南光電弊案 經濟部被起訴組長曾獲頒政院模範公務員
台南檢調專案小組偵辦光電弊案，起訴官商共15人，包括市府經發局前局長陳凱凌、力暘集團總裁古盛煇外，經濟部能源署組長林文信也名列其中。他曾因友善太陽光電發展環境，2022年獲行政院模範公務人員，當時更接受院長蘇貞昌表揚。
案發時，能源署組長林文信時任能源局太陽光電組組長，他被查出迎合不肖光電業者，包庇力暘公司任意抽換原申請書件，與市府經發局前局長陳凱凌等人共謀小二申禁令解套。且於偵查時，砌詞飾卸，毫無悔意，檢方認他涉貪汙治罪條例公務員對監督事務圖利罪嫌，建請法院從重量刑。
諷刺的是，林文信任職光電組長期間，被行政院以推動友善太陽光電發展環境，獲選為「111年行政院模範公務人員」。
據行政院人事行政總處資料顯示，他獲選模範公務人員4大理由：
一、推廣漁電共生：劃設漁電共生專區、研擬合約範本、法制化推動環境，完成15,920公頃漁電共生專區。
二、推動共同升壓站：建立交易機制、研擬遴選要點，已遴選18個共同升壓站，提供共用容量1.8GW。
三、公有屋頂設置光電：首創聯合標租方式推動中央機關屋頂光電55.58MW。
四、規劃光電結合儲能：研擬商業模式及遴選與競價機制，讓再生能源運用更具彈性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言