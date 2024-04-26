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台南光電弊案 經濟部被起訴組長曾獲頒政院模範公務員

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢調專案小組偵辦光電弊案，起訴官商共15人，包括市府經發局前局長陳凱凌、力暘集團總裁古盛煇外，經濟部能源署組長林文信也名列其中。他曾因友善太陽光電發展環境，2022年獲行政院模範公務人員，當時更接受院長蘇貞昌表揚。

案發時，能源署組長林文信時任能源局太陽光電組組長，他被查出迎合不肖光電業者，包庇力暘公司任意抽換原申請書件，與市府經發局前局長陳凱凌等人共謀小二申禁令解套。且於偵查時，砌詞飾卸，毫無悔意，檢方認他涉貪汙治罪條例公務員對監督事務圖利罪嫌，建請法院從重量刑。

諷刺的是，林文信任職光電組長期間，被行政院以推動友善太陽光電發展環境，獲選為「111年行政院模範公務人員」。

據行政院人事行政總處資料顯示，他獲選模範公務人員4大理由：

一、推廣漁電共生：劃設漁電共生專區、研擬合約範本、法制化推動環境，完成15,920公頃漁電共生專區。

二、推動共同升壓站：建立交易機制、研擬遴選要點，已遴選18個共同升壓站，提供共用容量1.8GW。

三、公有屋頂設置光電：首創聯合標租方式推動中央機關屋頂光電55.58MW。

四、規劃光電結合儲能：研擬商業模式及遴選與競價機制，讓再生能源運用更具彈性。

經濟部能源署組長林文信曾因友善太陽光電發展環境，2022年獲行政院模範公務人員。圖／翻攝自行政院人事行政總處網站
經濟部能源署組長林文信曾因友善太陽光電發展環境，2022年獲行政院模範公務人員。圖／翻攝自行政院人事行政總處網站

光電 台南 貪汙

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