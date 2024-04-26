習近平5月訪歐 歐媒：為義大利退一帶一路找備案
中國國家主席習近平將於5月訪歐，前往法國、匈牙利、塞爾維亞。媒體報導，習近平此行主因是義大利退出「一帶一路」倡議，中國影響力要透過陸路進入歐陸，匈牙利、塞爾維亞的角色將更形重要。
歐洲新聞台（Euronews）報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）可望在7月訪問北京，定調義大利退出中國「一帶一路」倡議後的雙邊關係；中國在習近平訪歐行結束之前，不會與義大利政府簽署新的協議，中國擬先行了解其他歐洲國家的動向。
報導指出，習近平赴歐訪問的關鍵目標之一，是塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）與匈牙利首都布達佩斯（Budapest）間的貨運鐵路。
至於習近平訪問法國，則是中法之間敲定的年度議程，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當選後曾承諾，每年都會訪問中國，也希望看到中國的頭號領導人回訪。法中希望緩解中國貿易順差問題，並針對難解的智慧財產權、技術權、氣候變遷等議題達成共識。
法中峰會預期也將討論國際安全問題，歐盟與法國都認為中國在烏克蘭戰爭扮演關鍵角色，希望中國不要介入支持俄羅斯。
匈牙利政府向來立場親中，歐洲新聞台報導，匈牙利當局認為中國是具有實力的大國，不值得因為意識形態對中國設下障礙。
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