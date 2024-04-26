快訊

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

習近平5月訪歐 歐媒：為義大利退一帶一路找備案

中央社／ 台北26日電
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

中國國家主席習近平將於5月訪歐，前往法國、匈牙利、塞爾維亞。媒體報導，習近平此行主因是義大利退出「一帶一路」倡議，中國影響力要透過陸路進入歐陸，匈牙利、塞爾維亞的角色將更形重要。

歐洲新聞台（Euronews）報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）可望在7月訪問北京，定調義大利退出中國「一帶一路」倡議後的雙邊關係；中國在習近平訪歐行結束之前，不會與義大利政府簽署新的協議，中國擬先行了解其他歐洲國家的動向。

報導指出，習近平赴歐訪問的關鍵目標之一，是塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）與匈牙利首都布達佩斯（Budapest）間的貨運鐵路。

至於習近平訪問法國，則是中法之間敲定的年度議程，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當選後曾承諾，每年都會訪問中國，也希望看到中國的頭號領導人回訪。法中希望緩解中國貿易順差問題，並針對難解的智慧財產權、技術權、氣候變遷等議題達成共識。

法中峰會預期也將討論國際安全問題，歐盟與法國都認為中國在烏克蘭戰爭扮演關鍵角色，希望中國不要介入支持俄羅斯。

匈牙利政府向來立場親中，歐洲新聞台報導，匈牙利當局認為中國是具有實力的大國，不值得因為意識形態對中國設下障礙。

匈牙利 義大利 習近平

延伸閱讀

王毅會見布林肯 稱中美關係受到干擾破壞

港媒：方永祥升任共軍中央軍委辦公廳主任

俄羅斯總統普亭：計劃在5月前往中國訪問

陸釋訊號？ 中共廣東省委書記：將採更有力措施推動兩岸交流

相關新聞

讓俄勢力持續壯大！美國將從非洲查德撤軍 近百名特種部隊員離開

美國官員25日表示，五角大廈未來幾天將從非洲查德撤出數十名特種部隊隊員，讓美國在該地區失去更多影響力。

習近平5月訪歐 歐媒：為義大利退一帶一路找備案

中國國家主席習近平將於5月訪歐，前往法國、匈牙利、塞爾維亞。媒體報導，習近平此行主因是義大利退出「一帶一路」倡議，中國影...

周受資國會表現出眾？知情人士：TikTok誤解華府官場了

拜登總統於法案簽字，讓TikTok (抖音海外版)被查禁或得強迫出售成為法律；TikTok在國會向來面臨劣勢，但該公司遊...

日相岸田5月出訪法國等 上任後首訪南美洲

日本內閣官房長官林芳正今天宣布，首相岸田文雄5月1日至6日將訪問法國、巴西、巴拉圭，期間將與出訪國的領袖分別進行會談。岸...

澳洲前總理莫里森自曝 任內因焦慮服用藥物

澳洲前保守派總理莫里森（Scott Morrison）在今天發表的媒體採訪中透露，他在任職總理期間服用「緩解」焦慮的藥物

深化合作 中法兩軍建立戰區間海上空中對話機制

中國國防部公布，共軍南部戰區日前與法軍太平洋海區簽署戰區間海上與空中合作對話的框架文件，建立中法兩軍戰區間合作對話機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。