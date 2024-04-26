高雄澄清湖遊客遭路樹壓死 中午起臨時封園1週
高雄澄清湖園區今天發生意外，李姓民眾散步行經步道遭倒塌路樹壓傷，送醫仍宣告不治。對此，澄清湖為清理修剪樹木，將自今天中午12時許臨時封園1週，確認安全再重新開園。
高雄近日受鋒面影響有局部大雨或豪雨，66歲李姓民眾上午10時許獨自徒步行經鳥松區澄清湖園區步道時，遭倒塌路樹壓到，頭部及腳部受撕裂傷，但經送醫搶救仍宣告不治。
經濟部台灣自來水公司第七區管理處發布訊息回應，近日因地震後及高雄地區25日起滯留鋒面強降雨造成土壤鬆動，致澄清湖風景區內發生遊客不幸遭倒塌路樹壓住傷亡事故。
自來水公司第七區管理處指出，依據中央氣象署預報，今明2天高雄地區仍有降下強降雨機率，為維護遊客安全避免憾事發生，將清理修剪園區內有致災風險樹木，澄清湖風景區自今天中午12時起臨時封園1週，預計至5月3日，待確認安全無虞後重新開園。
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