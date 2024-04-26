快訊

讓俄勢力持續壯大！美國將從非洲查德撤軍 近百名特種部隊員離開

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

高雄澄清湖遊客遭路樹壓死 中午起臨時封園1週

中央社／ 高雄26日電
高雄澄清湖園區步道有民眾遭路樹壓傷，送醫仍宣告不治。記者古和純／翻攝
高雄澄清湖園區步道有民眾遭路樹壓傷，送醫仍宣告不治。記者古和純／翻攝

高雄澄清湖園區今天發生意外，李姓民眾散步行經步道遭倒塌路樹壓傷，送醫仍宣告不治。對此，澄清湖為清理修剪樹木，將自今天中午12時許臨時封園1週，確認安全再重新開園。

高雄近日受鋒面影響有局部大雨或豪雨，66歲李姓民眾上午10時許獨自徒步行經鳥松區澄清湖園區步道時，遭倒塌路樹壓到，頭部及腳部受撕裂傷，但經送醫搶救仍宣告不治。

經濟部台灣自來水公司第七區管理處發布訊息回應，近日因地震後及高雄地區25日起滯留鋒面強降雨造成土壤鬆動，致澄清湖風景區內發生遊客不幸遭倒塌路樹壓住傷亡事故。

自來水公司第七區管理處指出，依據中央氣象署預報，今明2天高雄地區仍有降下強降雨機率，為維護遊客安全避免憾事發生，將清理修剪園區內有致災風險樹木，澄清湖風景區自今天中午12時起臨時封園1週，預計至5月3日，待確認安全無虞後重新開園。

澄清湖 路樹

延伸閱讀

高雄、屏東大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊強風

高雄暴雨中山大學宿舍淹水 部分路段一度積水

台中和平中橫公路產業道路4公尺高樹木倒 警設警示管制

澄清湖相思樹重壓人命危 水公司初判：近日大雨加地震導致

相關新聞

高雄澄清湖遊客遭路樹壓死 中午起臨時封園1週

高雄澄清湖園區今天發生意外，李姓民眾散步行經步道遭倒塌路樹壓傷，送醫仍宣告不治。對此，澄清湖為清理修剪樹木，將自今天中午...

高雄岡山、路竹日前2千多戶停電已全數復電 停電原因曝

近日南部地區發生數起停電事故，台電表示，主要是受到劇烈天候例如雷雨的影響，導致設備損毀而停電，但都立即派員搶修並在數小時...

澄清湖球場內野驚見鐵條 高市運發局致歉調查

一名網友今天上傳影片指出，24日二軍比賽台鋼雄鷹與統一獅在澄清湖棒球場賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條，所幸無人受傷。...

影／2024澎湖花火節試放 逾3千人共賞璀璨煙火秀

2024澎湖國際海上花火節X航海王動畫25周年璀璨主題之夜煙火秀，2月25日晚間在觀音亭園區進行第2次試放，搭配航海王動...

高雄暴雨中山大學宿舍淹水 部分路段一度積水

高雄25日起下大雨，強降雨造成部分路段積淹水、路樹傾倒，高市水利局表示上午雨勢漸歇已全數退水。國立中山大學宿舍武嶺二村則...

「除蔓換現金」民眾心動了？高屏去年發不到萬元 今年加碼送好禮

有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭，以強勢的無性繁殖力在台灣低海拔地區蔓延，威脅原生植物生長空間造成危害，林業及自然保育署祭出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。