鋰電池異常有「3訊號」電動車起火漸增 北市消防新技術強化火調力

台北市消防局因應近年電子產品普及，鋰電池應用範圍漸廣，也伴隨相應潛在事故風險，近日配合學界辦理鋰電池火災訓練課程，加強鋰電池基礎理論、模擬相關燃燒實驗、交流證物鑑定案例等，提升火災調查能力。

消防局統計，2021年至今台北市共335起火燒車案，其中燃油車302件、電動車33件；電動車起火案2021年9案、2022年9案、2023年10案，今年至3月已有5案，其中以電動自行車為多。

消防局表示，為因應電子產品應用普及，4月23日配合明志科大副教授黃道易及消防局火災鑑定會委員朱少龍辦理相關火災訓練課程，提升火災調查能力。

課程中引進日本「鋰電池銅箔鑑定」技術，藉由數位顯微鏡特徵觀察，從鋰電池內部痕跡進行鑑定辨識，成功運用於實際證物鑑定，強化鋰電池火災證據力。

此次課程除促進基北北桃4縣市火災調查技術經驗交流，也將新技術應用於實際鑑定工作，透過燃燒實驗提出鋰電池異常3訊號…「發熱、膨脹、冒煙」，提高民眾對鋰電池火災的防範意識，建立更加安全的生活環境。