快訊

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

鋰電池異常有「3訊號」電動車起火漸增 北市消防新技術強化火調力

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市消防局因應近年電子產品普及，鋰電池應用範圍漸廣，也伴隨相應潛在事故風險，近日配合學界辦理鋰電池火災訓練課程，加強鋰電池基礎理論、模擬相關燃燒實驗、交流證物鑑定案例等，提升火災調查能力。

消防局統計，2021年至今台北市共335起火燒車案，其中燃油車302件、電動車33件；電動車起火案2021年9案、2022年9案、2023年10案，今年至3月已有5案，其中以電動自行車為多。

消防局表示，為因應電子產品應用普及，4月23日配合明志科大副教授黃道易及消防局火災鑑定會委員朱少龍辦理相關火災訓練課程，提升火災調查能力。

課程中引進日本「鋰電池銅箔鑑定」技術，藉由數位顯微鏡特徵觀察，從鋰電池內部痕跡進行鑑定辨識，成功運用於實際證物鑑定，強化鋰電池火災證據力。

此次課程除促進基北北桃4縣市火災調查技術經驗交流，也將新技術應用於實際鑑定工作，透過燃燒實驗提出鋰電池異常3訊號…「發熱、膨脹、冒煙」，提高民眾對鋰電池火災的防範意識，建立更加安全的生活環境。

台北市消防局因應近年電子產品普及，鋰電池應用範圍漸廣，也伴隨相應潛在事故風險，近日配合學界辦理鋰電池火災訓練課程，加強鋰電池基礎理論、模擬相關燃燒實驗、交流證物鑑定案例等。圖／台北市消防局提供
台北市消防局因應近年電子產品普及，鋰電池應用範圍漸廣，也伴隨相應潛在事故風險，近日配合學界辦理鋰電池火災訓練課程，加強鋰電池基礎理論、模擬相關燃燒實驗、交流證物鑑定案例等。圖／台北市消防局提供
台北市消防局因應近年電子產品普及，鋰電池應用範圍漸廣，也伴隨相應潛在事故風險，近日配合學界辦理鋰電池火災訓練課程，加強鋰電池基礎理論、模擬相關燃燒實驗、交流證物鑑定案例等。圖／台北市消防局提供
台北市消防局因應近年電子產品普及，鋰電池應用範圍漸廣，也伴隨相應潛在事故風險，近日配合學界辦理鋰電池火災訓練課程，加強鋰電池基礎理論、模擬相關燃燒實驗、交流證物鑑定案例等。圖／台北市消防局提供

北市 火災 電動自行車

延伸閱讀

智伸科 電動車業務報捷

活動照片被盜用假藉有關係 新北消防：已侵權要求臉書社群刪除

挺國產電動車！陸科技大佬放話「賣賓士千萬豪車」 車廠爭相送車

燃油車勿停！基隆占用電動車專用充電車格最高開罰1200元

相關新聞

扯！八德27歲警賭債纏身 受理詐騙案反將被害婦當提款機討150萬

時任桃市八德警分局大安派出所27歲警員林韋呈由於愛賭導致債務纏身，去年10月間受理洪姓婦人投資虛擬幣被詐752萬元案件時...

新竹物流貨櫃掉國道釀1死 警方尋獲物流車、駕駛棄車逃亡中

國道一號北向65公里桃園平鎮段今天凌晨5點許，先是發生新竹物流物流車自撞掉落貨櫃事故，後續造成約40歲的劉姓聯結車駕駛閃...

彰化連日雨勢不斷…芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

彰化縣連日雨勢不斷，芬園鄉彰南路1段609號前，今天中午12時27分許，發生路旁的黃花風鈴木倒落，壓到一名48歲騎機車路...

澄清湖相思樹重壓人命危 水公司初判：近日大雨加地震導致

近日暴雨襲台，高雄接連幾天雨勢不斷，今天上午10時許雨勢暫停時，1名李姓男子在澄清湖園區步道步行，突然有一棵路樹倒塌，李...

老舊建物全國之冠 北市消邀3國搜救隊無劇本震災演練

為加強防救災能力，台北市消防局今在北投區「河雙21號河濱公園」進行無劇本地震災害搶救演練，假定台北市5個行政區地震震度達...

鋰電池異常有「3訊號」電動車起火漸增 北市消防新技術強化火調力

台北市消防局因應近年電子產品普及，鋰電池應用範圍漸廣，也伴隨相應潛在事故風險，近日配合學界辦理鋰電池火災訓練課程，加強鋰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。