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豐田汽車將再砸14億美元 擴大在美生產電動車

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
豐田汽車將投資14億美元，讓位於美國印地安那州的工廠自2026年起開始生產電動車。美聯社
豐田汽車將投資14億美元，讓位於美國印地安那州的工廠自2026年起開始生產電動車。美聯社

豐田汽車周五宣布，將投資14億美元，自2026年起在其美國印地安那州廠開始生產電動車（EV），提高北美地區的EV產能。

日經報導，豐田去年6月宣布肯塔基州廠明年開始生產EV，所以印地安那州廠是豐田在美的第二座EV廠，後者原本雇員超過7,500人，未來將再增加340個新職缺。該廠目前組裝Highlander休旅車和豪華車款Llexus TX，屆時會生產新款的三排座休旅車。

新的投資除了蓋廠，也包括建立新的電池組生產線。但印地安那州EV廠會有一部分電池組靠明年開始生產鋰電池的豐田北卡羅萊納州廠供應。

根據豐田，自2021年來，該公司宣布投入美國製造業務的總金額已達186億美元。 

休旅車 美國 豐田

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