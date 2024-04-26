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統測27日登場 教長籲技職生克服困難實踐夢想

中央社／ 台北26日電
教育部長潘文忠。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
教育部長潘文忠。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

113學年度技專統一入學測驗將於27日、28日登場，教育部長潘文忠今天在臉書發文，提醒考生注意交通動線和天氣狀態，並期許技職學生克服困難，在實踐夢想的路上勇敢邁進。

四技二專統測於4月27日、28日舉行，6萬9361人報名；二技統測則於28日舉行，6305人報名。

教育部長潘文忠今天在臉書貼文，提醒考生要對這些日子的準備抱持信心，最好再確認交通動線、天氣狀態，出門前檢查准考證和應考文具。若緊張可深呼吸，穩定保有規律節奏，順利完成考試。

潘文忠提到，技職學生都有堅定的理想，毫不遲疑地克服困難，在各領域闖出一片天。他並鼓勵考生，學習階段的各個關卡，是為讓學生更認識自己、解鎖新的技能。

近日台灣地震頻繁，技專校院入學測驗中心提醒考生，考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。建議考生不要隨身攜帶手機，或完全關機置於指定地點。

試場監試人員會依照地震狀況決定因應措施，如果沒有危險，則會繼續考試；搖晃劇烈時，會請考生就地掩蔽，待地震結束後再繼續考試，將延長該節考試時間。

若地震嚴重，請考生配合監試人員指示疏散；分區試務辦公室會廣播宣布「本節暫停考試、考生請緊急疏散，並請注意後續廣播說明」，後續招生補救措施將統一公告。

地震 潘文忠

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