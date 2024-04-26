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圖輯／國泰NBA國際高中邀請賽起跑 傳奇球星親臨指導

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」 Tony Parker（左），與NBA75大球星Dominique Wilkins （右）現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」 Tony Parker（左），與NBA75大球星Dominique Wilkins （右）現場亮相。記者林伯東／攝影

國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」，上午在台北舉行開賽記者會，邀請握有4枚NBA冠軍戒的「法國小跑車」Tony Parker，與獲選NBA75大球星的傳奇扣將Dominique Wilkins親臨指導。

在兩位傳奇球星將與多倫多暴龍隊現役助理教練Vin Bhavnani共同指導下，4所菁英高中將於今明兩天，進行4場「高中菁英選拔賽」，最終教練團會從中挑選20名表現優異的年輕球員，於28日前往新竹縣體育館，進行「未來之星挑戰賽」，為球迷帶來熱血沸騰的最終戰。

國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」 Tony Parker（左），與NBA75大球星Dominique Wilkins （右）現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」 Tony Parker（左），與NBA75大球星Dominique Wilkins （右）現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，NBA75大球星Dominique Wilkins 現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，NBA75大球星Dominique Wilkins 現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」 Tony Parker（左），與NBA75大球星Dominique Wilkins （右）現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」 Tony Parker（左），與NBA75大球星Dominique Wilkins （右）現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」 Tony Parker現場亮相。記者林伯東／攝影
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」上午在台北舉行開賽記者會，「法國小跑車」 Tony Parker現場亮相。記者林伯東／攝影

Tony Parker

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