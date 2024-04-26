圖輯／國泰NBA國際高中邀請賽起跑 傳奇球星親臨指導

前3場都是從落後兩位數分差追回來的金塊，完全展現出衛冕冠軍的游刃有餘和無比自信。 今天來到洛城的比賽猶如首戰的翻版，金塊第三節超前之後，先發五虎的完美連結帶動一波又一波如海嘯般的攻勢，打得湖人完

2024-04-26 13:25