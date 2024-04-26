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圖輯／國泰NBA國際高中邀請賽起跑 傳奇球星親臨指導
國泰金控與NBA共同舉辦的「2024 國泰NBA國際高中邀請賽」，上午在台北舉行開賽記者會，邀請握有4枚NBA冠軍戒的「法國小跑車」Tony Parker，與獲選NBA75大球星的傳奇扣將Dominique Wilkins親臨指導。
在兩位傳奇球星將與多倫多暴龍隊現役助理教練Vin Bhavnani共同指導下，4所菁英高中將於今明兩天，進行4場「高中菁英選拔賽」，最終教練團會從中挑選20名表現優異的年輕球員，於28日前往新竹縣體育館，進行「未來之星挑戰賽」，為球迷帶來熱血沸騰的最終戰。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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