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NBA／面對金塊五虎一籌莫展 詹姆斯恐迎生涯第4次被橫掃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
面對宛如天敵的金塊，詹姆斯這兩季交手一勝難求。 路透社
面對宛如天敵的金塊，詹姆斯這兩季交手一勝難求。 路透社

前3場都是從落後兩位數分差追回來的金塊，完全展現出衛冕冠軍的游刃有餘和無比自信。

今天來到洛城的比賽猶如首戰的翻版，金塊第三節超前之後，先發五虎的完美連結帶動一波又一波如海嘯般的攻勢，打得湖人完全無法招架，看似7分差的比分卻難以掩蓋一面倒的攻守過程，絕望感已經瀰漫全隊上下。

對39歲的詹姆斯（LeBron James）來說，心有餘而力不足的情況更加顯現，如今距離他生涯第4次被橫掃僅有一步之遙，前3是分別是在2007年總冠軍賽對馬刺、2018年總冠軍賽對勇士、2023年西區冠軍賽對金塊。

詹姆斯季後賽生涯中只有一次首輪遭淘汰，發生在2021年，太陽以4勝2敗淘汰湖人；今年則是詹姆斯第一次面臨到首輪系列賽0勝3敗的絕境，而且季後賽已經跨季7連敗，繼續推高生涯紀錄。

另一方面，從例行賽到季後賽，湖人對戰金塊已經苦吞11連敗，扣除掉第1場、也就是2023年1月9日的客場詹姆斯未出賽，金塊成了第1支對戰詹姆斯取得10連勝的球隊。

NBA季後賽

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