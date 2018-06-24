被塞內加爾射空門 波蘭門將遭親父批：丟人現眼

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-06-24 11:55 用LINE傳送

波蘭門將史澤斯尼(右)。 美聯社 波蘭在小組賽第一輪爆冷輸給塞內加爾，讓前波蘭國家隊守門員、同時也是現役波蘭門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）的爸爸馬奇（Maciej Szczesny）看不下去，擔任國內電視台講評的他直接在轉播時出言批評後輩們表現，就連對親生兒子也不留情面。

波蘭以1：2輸給塞內加爾，而且對手的2顆進球都是靠自家人「資敵」，先是送出烏龍球，接著又因一記回傳球失誤，遭到在場邊治療結束重新進場的敵人攔截，被直搗黃龍輕鬆破門，當時第一時間察覺異狀的史澤斯尼曾試圖上前阻止，無奈遭到晃倒，留下空門遭人蹂躪。

雖然多數人都認為史澤斯尼的處理已經盡力，不過嚴父馬奇卻公開力批，「我們的守門員移動得像是剛從酒店出來，太丟人現眼了。」

史澤斯尼向來與父親相處不睦，過去兩人也曾多次在公開場合發生衝突，這次馬奇砲火加倍兇猛，連其他波蘭球員一起責備，主力前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）在下半場才首度射門，也落入他的口舌，「萊萬多夫斯基上半場大概不在場上吧，整個球隊步調貧乏，像是單向列車。」

波蘭媒體列出統計，自世界盃擴充到32隊後，60支首戰吞敗的隊伍只有7支能闖入16強，不過好消息是這7支中，還是有2支能撐到最後的獎牌戰，現在就看他們和德國誰能抵擋數據劣勢、力挽狂瀾