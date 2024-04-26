好市多這1物常斷貨她立馬囤10盒 愛好者曝優點：值得回購

美式賣場好市多的商品種類眾多、價格也實惠，不滿意還可以退貨，吸引不少民眾前往消費。有一名女網友日前在好市多看到一款澳洲進口的精油香皂，因為一直買不到，當天看到有擺到貨架上，她二話不說立刻買了10盒回家，貼文也引起鄉民們看法不一。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，這款澳洲製植物精油香皂組合有8入共1.6公斤，並含4種不同香味，原價是445元，當天看到特價是335元，等於每個只要41.88元，讓原PO看到後相當開心，「聽說它一直斷貨，我一氣之下囤了10盒」。

不少愛好者也分享感想，「也很喜歡這款」、「超好用」、「它的優點就是大塊，可以洗很久不用買肥皂」、「減價必買，但一組可以洗很久」、「個人覺得好用」、「這價錢比澳洲買還便宜，一定要囤貨，我在澳洲超市買一個要台幣80（沒特價），只是澳洲的香味種類更多選擇，尤其是荔枝香味特別喜歡」、「很喜歡這款香皂，回來放在收納換季衣服和被套裡當除霉，香香的，存放在衣櫥裡衣服也香香的，超棒的」、「好沖洗，洗完不會澀澀滑滑的，值得回購」。

但也有人不以為然，「都香料色素而已，急什麼」、「囤這個幹嘛？」、「10盒可用8到10年，有點焦慮症」、「囤3組就可用到忘記了」、「除非油性膚質，要不然洗完皮膚會很乾，不推」、「有那麼好用？我買來一直擺著」、「用過覺得還好捏」、「我覺得這個太香，不天然」、「之前有網友說老鼠很愛吃這款，要小心存放」、「沒有很好用欸，個人感覺就是香而已」、「放太久會完全沒味道」、「買了一次都沒用完，覺得不好用啊，肥皂硬，洗完又乾的」。