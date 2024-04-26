00878、00919、0056月配10萬加薪表曝光！ 存股達人：4月最新版本

0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表公開！

（2024年04月0056配息0.79元版本）

2024年04月16日，元大投信官網公告，0056元大高股息，2024年度第二季配息，實際配發現金股利0.79元再創新高！利用04月17日，除息前一日收盤價格38.94元計算，單季配息率2.03%，年化配息率8.12%。

本次「預估」收益分配組成占比（元大投信官網公告，非實際收益分配通知書）

(備註：計算公式為【預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配金額】)

股利所得占比：24.94% 利息所得占比：0.00% 收益平準金占比：5.95% 已實現資本利得占比：69.11% 其他所得占比：0.00%

已實現資本利得占比：69.11%，0056沒有配息可以配了嗎？

每年4~6月高股息ETF換股潮+每年6~8月成分股除權息旺季已經來襲，各檔熱門高股息ETF都有機會趁這個機會好好補充加碼子彈，0056元大高股息雖然這次的資本利得占比高達69.11%，但是實際觀察0056的淨值組成項目，可以發現收益平準金項目還有4.86元，短期內子彈充足不需要過度解讀、擔心。

0056淨值組成項目（單位:元）

基本面額：25.00 收益平準金(註1)：4.86 資本平準金(註2)：8.91 基金淨值(A+B+C)：38.77 其他所得占比：0.00%

0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表公開！

0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有37.975張，總成本147萬8747元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有113.925張，總成本443萬6240元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有379.747張，總成本1478萬7349元

想要月配1萬，年配12萬，需要持有75.000張，總成本166萬1250元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有225.000張，總成本498萬3750元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有750.000張，總成本1661萬2500元

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有45.455張，總成本112萬7284元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有136.364張，總成本338萬1828元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有454.546張，總成本1127萬2741元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

註1：係指本基金收入扣除應負擔費用（可能為負值），包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。 註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金（申購及買回）。

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