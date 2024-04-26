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才開賣2天就完售！ 網民怨「捲捲薯條」搞飢餓行銷 台灣麥當勞回應了
才開賣2天就買不到了？ 台灣麥當勞「捲捲薯條」限時回歸，24日開賣後就吸引大批民眾嚐鮮搶吃，不過才經過1天多，許多門市就已傳出完售消息。有網友昨(25日)在PTT社群抱怨「一開賣就搞飢餓行銷 」。對此，台灣麥當勞也作出最新回應說明。
暌違11年的麥當勞「搖滾薯圈圈」，在民眾敲碗期待下，全新升級成「捲捲薯條」回歸，原預計於4/24至6/4限時限量供應至售完為止。但有多名網友表示「薯條不到一天全台都賣完了」，甚至有網友在PTT社群發文表示「M 捲捲薯一開賣就搞飢餓行銷 」。
前去麥當勞臉書粉專最新留言可以發現，民眾紛紛留言抱怨「4/24根本買不到」、「薯條不到一天全台都賣完了」、「第一天開賣才幾點就售罄？」、「店員告知昨日就已經全台完售，連42小時都不到，還賣42天？」。
對此，台灣麥當勞作出最新回應「由於銷售超過預期，部份餐廳已陸續售罄」同時表示：「麥當勞捲捲薯條為期間限定產品，感謝顧客支持，將持續觀察，不排除未來變成常態品項。」
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