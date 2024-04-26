3大甜點優惠別錯過！ Mister Donut買5送5、辻利抹茶買1送1、CoCo百吉冰棒超值雙響

甜點控瘋狂開吃！ Mister Donut甜甜圈連續5天「買5送5」，辻利茶舗回歸捷運自勞動節連續4天推出伴手禮限量買一送一，還有Poki 百吉x CoCo都可夢幻聯名，把手搖飲跨界成棒棒冰，一定要嚐鮮！

．Mister Donut甜甜圈 連續5天「買5送5」

圖／Mister Donut提供

Mister Donut統一多拿滋迎接波堤甜甜圈20週年，自4/26至4/30，連續5天推出「買5送5」超狂優惠。只要任選10個甜甜圈，其中5個由Mister Donut 招待！

不過，需提醒大家，活動限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用、7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務則不適用。

圖／Mister Donut提供

．辻利茶舗快閃店 開幕首四日「買一送一」

圖／辻利茶舖提供

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，將在5/1勞動節重新回歸北捷台北車站，進駐限時1個月的外帶甜點快閃店。開幕首四日自5/1至5/4，推出首次伴手禮獨家限量買一送一，凡購買薩摩抹茶煎茶乙罐，即可免費獲得「辻利抹茶酥」乙盒，每日限量20組，每人限購2組。

此外，自5/1至5/8推出母親節預購，凡購買甜點及蛋糕類商品，可享「超值任選3樣9折、5樣88折」折扣優惠。

圖／辻利茶舖提供

．Poki 百吉x CoCo都可夢幻聯名冰棒 全聯獨家超值優惠價

圖／CoCo都可提供

冰品界與手搖界的夢幻跨界聯名來了，CoCo超人氣手搖飲「檸檬奇遇桔」及「百香雙響炮」，化身為沁涼的冰棒。「檸檬奇遇桔」冰棒，結合清新檸檬與酸甜金桔，加入蜂蜜QQ凍體和奇亞籽，「百香雙響炮」冰棒，以CoCo都可招牌酸甜百香果香，結合百吉選出台灣人氣配料粉條與珍珠，一次滿足咀嚼控吃冰的雙重驚喜。

即日起至5/9，於全聯福利中心購買「檸檬奇遇桔冰棒/百香雙響炮冰棒」，即可享105元/盒超值優惠價。