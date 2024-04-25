人氣連鎖速食「2大新品買一送一」！ 避風塘小棒腿、雞肉起司塔、燉飯 肉控快開吃
速食肉肉控快追！ 連鎖速食品牌21世紀最新推出「避風塘小棒腿」，即起至7/16還可指定新品買1送1，加碼雞肉起司燉飯、雞肉起司塔統統等著開吃！
人氣連鎖速食品牌21世紀全新推出全新「避風塘小棒腿」，選用鮮嫩翅腿肉，以21招牌香脆炸雞同樣醬料醃漬後油炸，再裹上微辣避風塘醬汁，還吃得到金黃酥蒜，每一口都超滿足。
不只有熱銷風味的回歸，還加碼推出異國風味的新品「雞肉起司燉飯」、「雞肉起司塔」，更加入了健康元素，將白醬與豆腐粉製成的特製豆乳白醬，不僅可以降低膩口感還能增添飽足感，讓白醬不減奶香。
即日起至7/16前可享「避風塘小棒腿」買1送1，只要買避風塘小棒腿就送原味小棒腿、「雞肉起司塔」買1送1、使用21熟客券還可享避風塘手撕雞堡與香草烤半雞第2件半價，多達12個優惠餐組合。
另外，必勝客推出全新「壽星最大盒」，內含2個經典口味比薩（外帶為2個大比薩、外送為1大1小比薩）、1個巴斯克蛋糕、1個副食拼盤，且三種品項皆能加價升級，包括期間限定「明太子生蠔干貝比薩」或聯名款「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」都可選購，並採一手帶著走的提盒造型，讓慶生更輕鬆。
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