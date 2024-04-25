賣場員工也進化了？ 家樂福首推神級服務「代客煮」 水餃+20元、泡麵+30元再加蛋加菜

超商店員十項全能的美譽，大賣場員工也要看齊了！ 家樂福最新推出新服務「代客煮」，幫顧客在購物同時就能享受到方便代煮的烹飪服務，代煮水餃需加收20元、代煮泡麵則加價30元，還免費附上新鮮雞蛋和當季鮮蔬哦。

圖／家樂福提供

家樂福近來便民服務多多，繼日前於桃園經國店推出首家24hr「無人拉麵店」，滿足夜貓族群後，最新推出「代客煮」這項神級服務，目前於全台2店家樂福內湖店、彰化店搶先試營運，每日下午2點推出。

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顧客只要在賣場內購買不限品牌泡麵即可享代客烹調，每份30元，現煮泡麵裡還放了1顆非籠飼雞蛋及當季鮮蔬，十分澎湃；不喜歡吃泡麵的民眾，家樂福還有貼心代煮水餃服務，只要於賣場生鮮區購買指定水餃，加價20元可享有代煮水餃服務。

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這項貼心便民新服務，業者也表示未來將加入更多配料清單提供顧客多種嚐鮮搭配，以後後續預計擴大至全台量販分店，值得消費者期待。