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桃園人半夜不怕餓了！ 家樂福首家24hr「無人拉麵店」80元開吃　40款韓國拉麵自助煮+青菜、配料還無限加

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／家樂福提供
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夜貓快看！ 家樂福量販店最新開設24小時「無人拉麵店」，首店選定在桃園家樂福經國店，店內導入無人自助泡麵機器，多達40款韓國拉麵可選擇，並提供現金、信用卡、行動支付等，桃園人再也不怕半夜找不到地方吃宵夜啦！

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家樂福最新引進的韓熙恩24H無人拉麵店，一口氣超大方推出了多達40款的韓國泡麵，有農心辛拉麵、農心爽口海鮮鳥龍麵、韓式小雞麵、農心辛辣白菜風味拉麵、不倒翁起司拉麵等，更佛心供應青菜、豆芽菜、青蔥、蟹肉棒、泡菜等小菜可以任選自加(限煮一次)。

圖／家樂福提供
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泡麵售價從80至100元不等，簡單流程，從選擇泡麵款式、選擇配料(蛋、起司)，或是披薩、舒肥雞、飲料等，再領取泡麵、取鋁箔碗、加入泡麵與蔬菜配料，放置自動機煮麵，一碗熱騰騰的拉麵就烹調完成，可立即在店內食用。

圖／家樂福提供
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若首家經國店反應佳，將考慮在台北桂林店、新北新店店等地評估導入，初估該品牌在北桃竹南高等城市共計有12家店，讓大家都有吃宵夜的好去處。

圖／家樂福提供
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家樂福自助無人拉麵店

地點：桃園市桃園區經國路369號（家樂福經國門市）

營業：24小時

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家樂福 拉麵

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