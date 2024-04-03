首創韓式豆腐鍋吃到飽1人免500元！「江陵阿嬤」4/12二店開幕，前50組2人同行1人免費

台灣首創的韓式豆腐鍋吃到飽餐廳「江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽」在西門町開幕後，掀起了一股韓式料理風潮，成為韓式控的最愛清單，因其超平價498元即能無限續點韓式豆腐鍋，再搭配超過20多種道地韓式小菜、韓式烤肉和炸雞等自助吧，吸引了眾多韓式食客的目光。近日，江陵阿嬤宣布將於4月12日在新店捷運站上碧潭廣場開設二號店，還有開幕超殺優惠一定要衝了！

圖／取自「江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽」粉絲專頁

無限品嚐道地韓式豆腐鍋 豐盛自助吧等你來！

「江陵阿嬤」不僅提供韓式豆腐鍋吃到飽，像是口味、主食材及辣度均可自由選擇，現點現煮，並可無限續點，更設有豐富多樣的韓式自助吧，包括涼拌黃豆芽、小黃瓜、涼拌裙帶絲、QQ麵、黑麻糊蓮藕等涼拌醃漬小菜，以及熟食區的馬鈴薯起司煎餅、BBQ醬炒牛肉、人蔘雞粥和DIY自製的六色拌飯等。

圖／取自「江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽」粉絲專頁

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圖／取自「江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽」粉絲專頁

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甜點區也準備了黑糖花生豆腐花和韓式水果花菜等美味。無論讀者喜歡台灣常見的韓式小菜還是罕見的韓式料理，都能在江陵阿嬤找到滿足味蕾的食物。

圖／取自「江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽」粉絲專頁

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開幕優惠 祭出2人同行1人免費優惠

為慶祝新店開幕，江陵阿嬤將於4月12日至14日推出豐厚的開幕優惠：前50組入場的顧客可享有2人同行1人免費的優惠，若四人同行則有兩人免費，以此類推。而每日第51組起的顧客則可享有2人同行第二人8折的優惠。快來「江陵阿嬤」韓鍋吃到飽，與親朋好友一同品味最道地的韓式美食吧！

圖／取自「江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽」粉絲專頁

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