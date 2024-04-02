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連假4天「第2杯半價」！ 星巴克夏季新品「芒果番石榴奶霜星冰樂」漸層美翻 搭酸甜夢幻蛋糕繽紛療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
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迎接初夏味蕾旅程，星巴克自4/3起推出首波夏季限定飲品「夏日芒果番石榴奶霜星冰樂」，以番石榴獨特甜美的熱帶水果香，底部搭配芒果吉利，配上輕盈奶霜，營造清新的夏日風情。

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再來一杯清爽帶有微酸果香的「蜜桃茉莉風味青茶」，精選青茶為基底，底部的蜜桃茉莉醬果香，伴隨著令人心曠神怡的花香，添加真實水果果粒，增添飲品的層次感，豐富感官體驗。

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夏季風味水果糕點陪大家度過午茶時光，有「粉莓莓漸層蛋糕」，以藍莓的紫色和草莓的粉色調和微酸微甜，由深色至淺色的漸層超夢幻，以及「紅心荔枝起司蛋糕」，將以巴斯克起司蛋糕為底，加入紅心芭樂果醬，牛奶慕斯包覆，再佐以荔枝庫利增添多層次風味。

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本次檔期海洋風情系列，更推出淺藍色系休閒新品，可愛的夏日小熊衝浪杯蓋和星巴克夾心糖果杯，為日常增加繽紛童趣滋味。

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4/4至4/7連假4天，星巴克推出「一起出發春遊趣 第二杯半價」，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含) 以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠；行動預點同步推出會員使用 APP 內行動預點單筆原價購買任三杯大杯(含)以上飲料，可額外獲贈20顆星。

4/15~4/21，星巴克加碼邀請顧客透過 APP 內行動預點單筆結帳輸入活動代碼「石在甜蜜」，可享大杯(含)以上夏日芒果番石榴奶霜星冰樂、蜜桃茉莉風味青茶77折優惠，千萬不要錯過新品嚐鮮。

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