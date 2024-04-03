4月連假+兒童節美食優惠！ 超過20家餐廳Buffet、手搖飲料好康 「12歲以下」優待一次看

4月兒童節連假要開跑了！ 多家餐飲業者搶攻親子活動，為大家一口氣整理超過20家餐廳Buffet、飲料手搖好康，快分享給家有「12歲以下」兒童，號召全家一同吃吃喝喝追起來！

|美食餐廳優惠|

●六福萬怡酒店

圖/台北六福萬怡酒店

即日起至4/14，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「長高高，省荷包」，凡兩位成人攜帶一位12歲以下孩童享用午餐，孩童免費，而且孩童身高與體重數字可再折抵大人餐費，數字越大折扣數越高。

●台北新板希爾頓酒店

圖/台北新板希爾頓提供

即日起至4/7，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳推出「吃飽飽，一瞑大一寸」，午晚餐兩位成人同行，即招待一位孩童免費用餐，而且大人餐費可再折抵孩童的身高數字，身高越高折扣金額越多。此外，4月份2人同行可享第2人餐費半價。

●台北萬豪酒店

圖/台北萬豪提供

即日起至4/7止，台北萬豪酒店推出「兒童節 ‧ 歡樂三重奏」，第一重「揮灑創意用餐免費」，未滿12歲以下孩童至餐廳用餐，可獲著色卡及色鉛筆組1份，拍照打卡分享至社群平台並加入官方LINE好友，即可免費用餐。第二重「繽紛糖果裝到滿」，孩童用餐即贈糖果罐1個，超過20種糖果任選裝滿帶回家。第三重是「扭蛋轉轉樂」，單筆消費滿1,500元，可免費體驗歡樂扭蛋機1次。

●台中日月千禧酒店

圖/日月千禧提供

自4/4至4/7，台中日月千禧酒店午、晚餐時段，3人同行1位兒童（3~11歲）免費，同行者還享有9折優惠。

●雅室牛排

圖／雅室牛排提供

自4/4到4/7，只要穿上「親子裝」，到雅室牛排仁愛總店和大直旗艦店，點購1880元以上的套餐，同行12歲以下的小朋友就能免費吃到經典的牛排套餐(點2份就送2份，以此類推)。

●星饗道國際自助餐

圖／星饗道國際自助餐提供

於四月平日以及4/4至4/7午、晚餐時段，至台中星饗道國際自助餐來店用餐，可享「兩大送一小」優惠，由兩位「成人」計價，再加碼4/4至4/7，每位小朋友即可獲得「甜蜜小禮物」乙份。而且5月底前還有龍蝦料理吃到飽活動。

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

歡慶兒童節，摩斯漢堡祭出MOS同樂會活動，自4/1至4/15，凡來店購買「MOS同樂會」指定套餐，售價115元，即可獲得同樂會貼紙一份。此外，凡至摩斯門市向櫃台人員索取「同樂會繪圖紙」，並在活動期間內完成彩繪圖紙出示給門市人員，可免費兌換中杯冰紅茶乙杯。且只要將完成彩繪的繪圖紙拍照上傳Facebook或Instagram並標記「#MOS同樂會」就有機會抽中千元摩斯卡，中獎名單將於5/15公告在摩斯漢堡官方網站。

●豆府餐飲集團

圖／豆府餐飲提供

4/4兒童節，至豆府餐飲集團旗下「涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家」等任一品牌餐廳用餐，12歲(含)以下兒童「出示100分的考試卷」，即招待指定飲料乙杯，2位兒童出示兩張100分考卷，招待飲料2杯，以此類推。4/4至4/7期間，至「涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房」等任一品牌用餐，單點一份韓式炸雞系列，結帳時刷集團「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，7/9當日可獲得免費炸雞電子兌換券一張(使用期限至2024/4/10至4/30)。

●柒息地串燒居酒屋

圖／柒息地提供

於4/4至4/7四天連假期間，知名連鎖串燒居酒屋柒息地，特別推出了「童心未泯一柒嗨」活動，不論內用、外帶，凡於門市單筆消費滿500元，即可獲得免費美味的炸冰淇淋一份(巧克力或香草口味擇一)。

●石二鍋

4/4、4/5帶著孩童前往王品集團旗下「石二鍋」餐廳用餐，就送限量品牌貼紙；即日起消費套餐或單點滿238元，還能以39元起的優惠價加購炸豆皮、大白蝦及安格斯精選牛肉。

●Oh my!原燒

圖/王品集團提供

即日起至4月底，至王品集團旗下「Oh my!原燒」消費滿2000元，符合「1位20歲」就能獲得20片雪花板腱牛，達4,000元可再推派「第2位20歲」即招待40片，以此類推；或者年齡加總為「20歲」也符合優惠條件。

●陶板屋

陶板屋的「淘氣小屋餐」，套餐價268元。圖／王品提供

迎接兒童節，王品集團旗下「陶板屋」推出「淘氣小屋餐」268元（10%服務費另計），包含湯品、沙拉、主食和飲品，擺在招牌小屋造型托盤上，更是好吃又好拍！即日起至4月底，可透過瘋美食會員APP領取「淘氣現金券」，憑券消費「淘氣小屋餐」還能現折50元。

●TGI FRIDAYS

4/4兒童節至全台TGI FRIDAYS餐廳，點購兒童餐一份，可抽取扭蛋玩具一顆，再加碼贈送家長經典調酒一杯(可選有酒精或無酒精)。

●吉豚屋

圖／吉豚屋提供

4/3至4/7期間到吉豚屋消費，同桌有18歲以下(民國95年後出生都包含在內)的大童小童，單筆消費滿300元，即贈消暑解渴的特調飲一杯，包括百香蜜桃紅茶/柚子綠茶/青梅綠茶/黑天使奶茶/無糖茉香綠茶。

●穿越 Pass Through 川粵百匯

圖／穿越Pass Through川粵百匯提供

「穿越 川粵百匯」趁兒童節犒賞家庭客，自4/4至4/7期間，12歲以下的小孩用餐免費吃到飽；下午茶時段最划算，每位成人最多可帶2位孩子免費用餐；另，1個大人2個小孩只要549元；午/晚餐時段也只要968元；4月份還有專屬會員活動，凡2人到店用餐，就直接贈送平日下午茶餐券一張，數量可累計。

●21世紀

圖／21世紀提供

即日起至4/7，凡到21世紀單筆消費滿350元就送「造型棒棒軟糖」乙支，可累贈，消費滿700援贈兩支，以此類推。同期間還推出「21歡聚棒棒餐」優惠價520元，內含香草烤半雞x1、香脆炸雞(微辣)x3、起司烤餅(8吋)x1、雞汁甜玉米x1、蜂蜜綠茶(M)x2、造型棒棒軟糖x2。

●青青國際餐飲

圖／青青國際餐飲提供

青青國際餐飲集團旗下「青青食尚-南洋無限燒烤BBQ」及「桃園青青格麗絲-港點百匯」齊推兒童節活動，自4/4至4/7推出「8歲以下兒童」吃到飽不用錢，限出生日期於2016/4/30後適用，每位孩童需至少由乙名成人陪同用餐。

其中青青食尚-南洋無限燒烤BBQ 1大1小只要989元(已含服務費)，桃園青青格麗絲-港點百匯 1大1小則只要879元(已含服務費)，現場更準備迪士尼系列的主題扮裝，以及可愛有趣的氣球，拍照上傳官方臉書指定貼文，最多人按讚的小寶貝可獲得價值1978元集團雙人餐卷乙張。

|手搖飲料優惠|

●星巴克

圖／星巴克提供

星巴克自4/3起推出首波夏季限定飲品「夏日芒果番石榴奶霜星冰樂」，且4/4至4/7連假4天，星巴克推出「一起出發春遊趣 第二杯半價」，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

●康青龍

仙凍蜜茉綠。圖／康青龍提供

台灣手搖飲品牌「康青龍」自即日起至4/7限時6天祭出「仙凍蜜茉綠買1送1」優惠，提醒須於官方LINE領券 ，每人限領2張，最多可享買2送2優惠，即領隨用，限於龍來訂線上點餐使用。

●功夫茶

圖／功夫茶提供

4/4兒童節當日，到功夫茶門市購買兩杯「黑糖波霸純鮮奶」即可獲得限量的「功夫小繪本組」(含繪本乙本、色鉛筆乙罐)。

●85℃

圖/85℃提供

4/7 85℃週日好友日，全台門市當天大杯咖啡系列享買2送1優惠，大杯美式咖啡平均一杯只要47元，同一天還有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於買20杯送10杯，最高可以省下990元。

●七盞茶

圖／七盞茶提供

人氣手搖飲品牌「七盞茶」要帶爸媽一起找回童年。從自4/1到4/6期間，只要到門市購買「大杯七盞茗茶系列」，再搭配其他類別的大杯飲品就能參加「復古抽抽樂」活動，抽出號碼後可現場兌換獎品，獎項包括：大杯古早冬瓜茶、免費加料1次白玉/仙草凍、七盞茗茶系列折扣；再把握4/7好友日活動，加入七盞茶官方LINE好友，可享有「七盞茶好友價」，到門市購買大杯「蜂蜜烏龍」即享77折優惠。