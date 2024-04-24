首位挑戰成功！ 台南鴻品超狂「15公斤牛霸王麵」大胃王小惠49分完食 贏得獎金5800元

終於出現首位挑戰成功者！ 台南知名鴻品牛肉湯推出超大巨無霸的「15公斤牛霸王麵」，讓民眾挑戰1小時內吃完拿獎金。歷時約5個月，由大胃王「小惠」以49分零3秒成功完食，順利贏得5800元獎金！

圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書

台南鴻品牛肉湯去年11月推出15公斤重的牛霸王麵，同時也祭出大胃王活動，這期間一直沒有人挑戰成功。直到本月21日，老闆在臉書粉專上貼出與拿著獎金的小惠合照表示，「她花了49分零3秒完食，挑戰期間還時不時跟粉絲們打招呼，剛吃10分鐘就叫櫃台準備紅包了，這就是強者大胃女王的魅力。」

由於牛霸王大胃王活動的「牛霸王麵」製作耗時，用料完全不馬虎，包含溫體牛肉片、3大根帶骨牛小排，還足足用上2頭牛分量的牛尾巴，3種滋味1碗滿足。但1天只接受1碗預約，挑戰者需要在限時1小時內吃完，成功則免單還能拿走5800元獎金，相反地，若是挑戰失敗，則需要付5800元，可將未吃完的食物打包帶走！

圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書

挑戰者小惠也在臉書粉專PO文寫到，專程下台南挑戰，現場親眼看到15公斤的牛肉麵，震撼感完全無法形容，很開心能成為全台第一位挑戰成功的人，也謝謝當時在場幫忙加油的朋友，讓她有更有動力繼續吃，同時她一直在搜尋全台大胃王挑戰，歡迎大家留言跟她說哪裡還可以挑戰！