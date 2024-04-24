快訊

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷指數3 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

下午3時30分花蓮縣近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級

首位挑戰成功！ 台南鴻品超狂「15公斤牛霸王麵」大胃王小惠49分完食 贏得獎金5800元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書
圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書

終於出現首位挑戰成功者！ 台南知名鴻品牛肉湯推出超大巨無霸的「15公斤牛霸王麵」，讓民眾挑戰1小時內吃完拿獎金。歷時約5個月，由大胃王「小惠」以49分零3秒成功完食，順利贏得5800元獎金！

圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書
圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書

台南鴻品牛肉湯去年11月推出15公斤重的牛霸王麵，同時也祭出大胃王活動，這期間一直沒有人挑戰成功。直到本月21日，老闆在臉書粉專上貼出與拿著獎金的小惠合照表示，「她花了49分零3秒完食，挑戰期間還時不時跟粉絲們打招呼，剛吃10分鐘就叫櫃台準備紅包了，這就是強者大胃女王的魅力。」

由於牛霸王大胃王活動的「牛霸王麵」製作耗時，用料完全不馬虎，包含溫體牛肉片、3大根帶骨牛小排，還足足用上2頭牛分量的牛尾巴，3種滋味1碗滿足。但1天只接受1碗預約，挑戰者需要在限時1小時內吃完，成功則免單還能拿走5800元獎金，相反地，若是挑戰失敗，則需要付5800元，可將未吃完的食物打包帶走！

圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書
圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書

挑戰者小惠也在臉書粉專PO文寫到，專程下台南挑戰，現場親眼看到15公斤的牛肉麵，震撼感完全無法形容，很開心能成為全台第一位挑戰成功的人，也謝謝當時在場幫忙加油的朋友，讓她有更有動力繼續吃，同時她一直在搜尋全台大胃王挑戰，歡迎大家留言跟她說哪裡還可以挑戰！

圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書
圖／翻攝鴻品牛肉市政府店臉書

編輯推薦

相關新聞

首位挑戰成功！ 台南鴻品超狂「15公斤牛霸王麵」大胃王小惠49分完食 贏得獎金5800元

首位挑戰成功！ 台南鴻品超狂「15公斤牛霸王麵」大胃王小惠49分完食 贏得獎金5800元

胖嘟嘟還爆餡！嘉義「錦記麻糬」現點現包 季節限定「草莓芋泥」

udn走跳美食／水晶 嘉義的「錦記麻糬」應該算是近期吃過內餡最爆的麻糬，一定要找個空曠的地方吃，不然一定會吃到全身髒兮兮，口味好多好難選擇，現點現包當天吃最好吃，所以記得不要買太多！

台南療癒系港點！經典料理原味呈現 港式好味帶你直接穿越

曾經到香港旅遊，對當地美食念念不忘嗎？來擁有正宗、道地港式美味的台南【好味港覺】，定能帶給你有如舊地重遊的驚喜感！

憶桐趣嘉遊！到嘉義市追「四月雪」賞夢幻美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義市後庄里圓林仔社區，因今年氣候偏暖，桐花提前綻放，雪白色花瓣佈滿樹梢，蜿蜒路上的朵朵雪白宛如「四月雪」，清雅可人，深獲攝影愛好者喜愛，每逢4月便來「嘉」追花。嘉義市政府日前

拍網美照必收！「嘉義梅山」10大熱門景點 絕美茶園.夕陽.雲海全曝光

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣梅山鄉擁有獨特自然風光，文化觀光局（簡稱文觀局）精選10大熱門美拍景點，有綠色隧道、瑞太古道、竹坑溪步道、太興飛瀑步道、太興岩步道、二尖山步道、雲之南道步道、太平雲梯、1

不是便當店選菜！台南名攤「白糖粿」多達20種口味 內行人最推「必點2口味」不怕選擇困難

不愧是「白糖粿」的產地！台南銅板小吃「白糖粿」爆紅到北漂，攤商前時常有排隊人潮。而台南在地店家更是不遑多讓，有家排隊名攤推出全台首見「擁有最多種口味的白糖粿」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。