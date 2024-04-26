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法國沛綠雅氣泡水疑遭「糞便細菌」汙染 台灣通路回應了

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沛綠雅氣泡水疑遭污染 台通路：已預防性下架

中央社／ 台北26日電
法國公共衛生機構表示，礦泉水品牌沛綠雅已銷毀200萬瓶疑似遭到「糞便」細菌汙染的氣泡水。示意圖。圖／沛綠雅提供
法國公共衛生機構表示，礦泉水品牌沛綠雅已銷毀200萬瓶疑似遭到「糞便」細菌汙染的氣泡水。示意圖。圖／沛綠雅提供

法國公共衛生機構今天表示，在政府命令下，礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）已銷毀200萬瓶疑似遭到「糞便」細菌污染的氣泡水。台灣部分通路表示，已進行預防性下架；也有通路指出，店內商品與受影響商品為不同批號。

法國衛生總局（DGS）在一份分享給法新社的文件中表示，南部的奧克西塔尼大區（Occitanie）衛生當局要求雀巢在法國的礦泉水公司銷毀今年3月10日至14日於尼姆（Nimes）附近一處水源生產的全部沛綠雅產品。

沛綠雅所屬瑞士食品大廠雀巢（Nestle）表示，大約有200萬瓶水「基於預防措施」被銷毀，商店內所售的沛綠雅瓶裝水很安全。

由於台灣超商、超市、量販皆有上架販售沛綠雅，統一超和全聯僅表示，內部在確認中；全家表示，經與供應商確認，店內商品與受影響商品為不同批號。

家樂福表示，家樂福和頂級超市Mia C'bon皆已經預防性下架；愛買表示將會全力配合廠商處理。

家樂福 法國

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